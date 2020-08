Fundeb aprovado; o maior IPO do mundo? O que você precisa saber hoje

MERCADOS

Ibovespa cai puxado por exportadoras

Depois de oscilar por toda a manhã desta terça-feira, 25, o dólar encerrou em baixa com desvalorização de 1,2%, sendo vendido a R$ 5,527. Na primeira parte do pregão, o dólar abriu em queda, logo após China e Estados Unidos reafirmarem o compromisso sobre o a primeira fase do acordo comercial. Em seguida, a cautela sobre a questão fiscal voltou a dar as caras, fazendo a moeda ser negociada em alta. O atraso na apresentação do pacote apelidado de “Big Bang” pelo ministro Paulo Guedes e os desentendimentos sobre o valor do auxílio emergencial com o presidente Jair Bolsonaro deram indícios de preocupação no mercado. Após a recomendação de compra da moeda brasileira feita por bancos estrangeiros, o dólar fechou o dia em queda. Já o Ibovespa conseguiu se descolar do cenário externo e fechou também em queda de 0,18%, a 102.117,64 pontos. A preocupação do mercado também tem relação com o adiamento da apresentação do pacote de Guedes. Entre as maiores quedas da sessão, as ações da JBS recuaram 3,03%, as da Minerva, 2%, e da BRF, 1,85%. As ações das varejistas de moda tiveram desempenhos fortes, na esteira do resultado da Marisa, que teve aumento de 8,4% até o fechamento do pregão.

___

O maior IPO do mundo vem aí?

Mais de um bilhão de usuários e mais de metade do mercado chinês de pagamentos móveis: os números da divisão financeira do gigante chinês Alibaba, a Ant Financial, são astronômicos. A gigante de meios de pagamento acaba de entrar com os papéis para fazer uma abertura de capital dupla, em Hong Kong e em Xangai. O Alibaba tem uma participação de 33% no grupo. A expectativa é levantar 30 bilhões de dólares, o que pode tornar a operação o maior IPO do mundo na história. O recorde atualmente é da Saudi Aramco, estatal saudita de exploração de petróleo que levantou 29 bilhões de dólares em dezembro passado. Antes disso, o recorde era do próprio Alibaba, empresa mãe da Ant Financial, que em 2014 fez o maior IPO da história na Bolsa de Nova York, levantando 25 bilhões de dólares. Serão emitidas ações equivalentes a mais de 10% do capital, o que deve levar a Ant Financial a um valor de mercado aproximado de 225 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, o maior banco americano, o JPMorgan, tem valor de mercado de 306 bilhões de dólares.

___

Azul vê um céu limpo depois da tempestade

Depois de perder 2,9 bilhões de reais no segundo trimestre, a Azul pode enfim ter boas notícias e voar por um céu mais claro. A aérea deve sair da pandemia com receitas mais baixas do que quando entrou – mas também deve sair mais eficiente, com menos custos e margens menores. Com queda de 63% no valor das ações desde o início do ano e um prejuízo bilionário no segundo trimestre do ano, a companhia aérea está queimando caixa aos milhões. A queima de caixa diária, que era de 4 milhões de reais, passou para uma estimativa de 3 milhões de reais até o final do ano

___

A digitalização do Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar, que vende pela internet há 25 anos, precisou acelerar os investimentos na área de digitalização para manter a liderança. O comércio alimentar cresceu 272% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do trimestre anterior. Cerca de 90% das compras são entregues em menos de 24 horas e o grupo entrega em média 700.000 itens por dia. As vendas pela internet já correspondem a 15% das receitas da bandeira Pão de Açúcar – o grupo ainda controla as marcas Extra e Assaí. O Cheftime, marca de gastronomia que entrega de kits para o preparo de alimentos a refeições prontas, cresceu 867% no trimestre, com maior presença em lojas – o negócio passou a entregar pratos prontos em abril, competindo com iFood e Rappi. Parte dessa logística é feita através da startup James Delivery, adquirida em 2018. O James Delivery, que passou a estar presente em cada vez mais cidades, viu o volume de vendas crescer mais de 1.200%, com alta no número de pedidos e no ticket médio.

___

BRASIL

Bolsonaro: “adoraria explorar a Amazônia com os EUA”

Em trecho do documentário alemão O fórum, que estreou em plataformas de streaming na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro diz ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore que gostaria de explorar a Amazônia junto aos EUA. Na cena que viralizou nas redes sociais, Al Gore diz a Bolsonaro que todos estão “profundamente” preocupados com a Amazônia. Em resposta, o presidente do Brasil declara: “A Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas e gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos.” O diálogo faz parte do documentário sobre os bastidores do Fórum Econômico Mundial de Davos.

___

Flávio Bolsonaro com coronavírus

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi diagnosticado nesta semana com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Sua assessoria de imprensa confirmou a informação nesta terça-feira. Procurada, a equipe do senador informou à EXAME por telefone que Flávio está “sem sintomas e em isolamento” em sua residência em Brasília. Sua assessoria de imprensa afirmou ainda que o senador estaria “tomando cloroquina e azitromicina” desde que soube do diagnóstico. O uso da combinação entre cloroquina e azitromicina contra a covid-19 não foi comprovado em estudos.