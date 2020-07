Fundador da Ricardo Eletro é preso; falha no Nubank e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fundador da Ricardo Eletro é preso por sonegação fiscal

Chamada de “Direto com o Dono”, a operação cumpre três mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em diversas cidades do país

Nubank tem falha de segurança e expõe dados de clientes no Google

De acordo com o relato publicado pelo pesquisador Heitor Gonvêa, os links indexados pelo Google faziam parte da função “Cobrar”

Índices da China ampliam ganhos pelo 7º dia e fecham em máximas

O índice de Xangai teve alta de 1,74%, no encerramento mais alto desde fevereiro de 2018

Com covid, Bolsonaro tem rotina com cloroquina, videochamadas e isolamento

“Estou me sentindo muito bem”, disse Bolsonaro ao comentar que está tomando hidroxicloroquina, remédio que não tem eficácia comprovada contra a covid-19

Câmara debate pesquisas que sugerem 8 milhões de casos de covid-19

Reitor da Universidade de Pelotas apresentará estudo que testou 89.397 em 133 cidades do país, uma média de 200 pessoas por município

Laboratório Sabin lança testes de covid-19 e consultoria para empresas

Ainda há uma quantidade limitada de testes disponíveis para a covid-19 no país, mas há cada vez mais testes e fornecedores, diz grupo

Recuperados da covid-19 mantêm cuidados mesmo após infecção

Ainda não há evidências de que quem contraiu o novo coronavírus não se contamina novamente

Final da Taça Rio, sem Rede Globo, levanta debate sobre transmissão

Flamengo e Fluminense se enfrentam com transmissão do time mandante, e sem Rede Globo. Se a moda pega, os pequenos podem ficar ainda menores no Brasil

“O mercado de capitais tem muita liquidez atualmente”, diz CFO da Suzano

Em entrevista à EXAME, o executivo disse que o ambiente está favorável para exportadoras e que, mesmo na pandemia, a empresa se mantém competitiva

Instagram ganha novo recurso para fixar seus comentários preferidos

Funcionalidade permite destacar qualquer comentário recebido nas postagens feitas na rede social

“Hey Google”: empresa faz evento virtual sobre… assistentes virtuais

A conferência Smart Home Summit, do Google, acontece entre hoje e amanhã; saiba como acompanhar

Política e mundo

Brasil confirma 1.312 mortes por covid-19 em 24h, diz consórcio

O país tem um total de 66.868 óbitos e 1.674.655 casos confirmados. Nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a doença

Flávio Bolsonaro depõe pela 1ª vez ao MP do Rio sobre caso das rachadinhas

Por videoconferência, o senador Flávio Bolsonaro prestou seu primeiro depoimento mais de um ano e meio depois que o caso das rachadinhas veio à tona

TRT-7 cassa liminar sobre remuneração mínima a motoristas de aplicativos

Decisão anterior que obrigava a Uber e 99 a assegurar aos motoristas dos aplicativos ajuda de custo durante o período de pandemia do novo coronavírus

AGU pede inquérito contra artigo “Por que torço para que Bolsonaro morra”

Bolsonaro retuitou uma publicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, sobre artigo da Folha de S. Paulo

Trump recebe López Obrador para celebrar o “novo Nafta”

Visita do presidente mexicano a Washington em meio à pandemia e à campanha eleitoral americana gera críticas

Com 300 mil casos de covid-19 em 6 dias, estados dos EUA voltam a fechar

Ao menos 40 dos 50 estados viram o número de casos per capita aumentar nos últimos 14 dias. Flórida, Texas, Arizona e Califórnia registraram surtos

Enquanto você desligou…

App usa inteligência artificial para mapear pessoas com covid-19

Aplicativo gratuito faz triagem de pacientes usando tecnologia e encaminha casos suspeitos de covid para telemedicina; solução foi adotada em Minas Gerais

Como resolver problemas complexos com 3 técnicas diferentes

Confira as técnicas para solucionar problemas da McKinsey & Company, Bain & Company e Boston Consulting Group

Maiores aéreas dos EUA recorrem a empréstimos bilionários do governo

Companhias já receberam ajuda de US$ 25 bilhões para pagar salários e são candidatas a receber mais US$ 25 bilhões

BNDES quer assinar acordo com aéreas ainda nesta semana

Azul prepara operação para usar linha do banco público e Gol avalia outras fontes de captação

Agenda

Nesta quarta-feira (8), o IBGE vai divulgar os dados das vendas no varejo referentes ao mês de maio de 2020. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa grande parte da atividade econômica em geral. Também será divulgado o Índice Geral de Preços–Disponibilidade Interna (IGP-DI), medido em todo o país pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nos Estados Unidos serão divulgados os dados referentes aos estoques de petróleo bruto da Energy Information Administration (EIA), que medem a mudança semanal no número de barris de petróleo bruto mantidos por empresas dos EUA. O nível dos estoques influencia o preço dos produtos petrolíferos, o que pode ter impacto na inflação.

Frase do dia

