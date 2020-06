Fraude no auxílio de R$600?; A reabertura dos estados e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (03) para começar o dia bem informado:

Auxílio emergencial: TCU aponta irregularidade no pagamento a 8,1 milhões

Relatório do TCU também indica que 2,3 milhões de pessoas que estão no Cadastro Único podem ter sido excluídos mesmo tendo direito ao benefício

B3 pode ser próxima empresa a chegar a R$ 100 bi de valor de mercado

A lista das mais valiosas do país é composta pela Vale, Petrobras, Itaú, Ambev, Bradesco e Magazine Luiza

Aos trancos e barrancos, reabertura da economia avança no Brasil

Distrito Federal, Salvador e Rio de Janeiro criam regras de funcionamento para diversos serviços

Testes de coronavírus são entrave na negociação para reabertura em SP

Obrigação de fazer testes contra coronavírus nos funcionários tem sido entrave nas negociações para reabertura de São Paulo após a quarentena

Diante da pressão da Alerj, Witzel promete a deputados exonerar secretário

Alvo de 10 pedidos de impeachment, governador fez promessa nesta terça (2), após ter 17 vetos derrubados pelo parlamento e receber críticas até de aliados

Nascidos em abril podem sacar 2ª parcela do auxílio de R$ 600

O calendário de saque do pagamento é escalonado para evitar aglomerações nas agências bancárias

Itália tenta reabrir uma importante porta da economia: o turismo

A partir desta quarta, a Itália permitirá a entrada de viajantes de outros países europeus, uma boa notícia para o setor que representa 13% do PIB

Bikes ganham impulso em vários países com a pandemia

No Dia Mundial da Bicicleta, veículo desponta como uma opção sustentável para manter o distanciamento social durante e após a pandemia do coronavírus

Braskem tem prejuízo de R$ 3,649 bilhões no 1º trimestre

O relatório de resultados da Braskem informa que o prejuízo ocorreu em função, principalmente, do impacto da variação cambial

Lufthansa anuncia prejuízo de € 2,1 bilhões no 1º trimestre

Companhia aérea alemã deve, a princípio, receber 9 bilhões de euros de ajuda pública e créditos garantidos pelo Estado para evitar a falência

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 45 milhões

Valor do prêmio sorteado pela Mega-Sena nesta quarta, se for aplicado na poupança, pode render R$ 97 mil mensais

Política e mundo

Senado aprova PL que suspende reajustes de planos de saúde e remédios

Projeto suspende o reajuste anual de planos de saúde por 120 dias e proíbe aumento de mensalidades por mudança de faixa etária do beneficiário

Déficit fiscal em 2020 pode chegar a 12% do PIB, diz Armínio Fraga

Segundo o ex-presidente do BC, resultado deve ser esse em razão do prolongamento da crise do coronavírus por um período maior do que se imaginava

Aras diz que Forças Armadas podem atuar em caso de ruptura

PGR afirmou que os poderes são harmônicos e independentes entre si e que cada um precisa praticar autocontenção para que não haja uma crise institucional

Em mensagem aos EUA, papa considera intolerável qualquer forma de racismo

Papa Francisco também condenou a violência registrada em parte das manifestações nos Estados Unidos após a morte de George Floyd

Coreia do Sul aprova uso de remédio antiviral contra coronavírus

Pesquisa do governo sul-coreano mostra que remédio é “clinicamente significativo” para reduzir o tempo de recuperação dos pacientes com covid-19

Enquanto você desligou…

Estes são os empregadores dos sonhos dos estudantes de administração

No geral, os estudantes preferem trabalhar em bancos — mas também sonham com uma vaga no Google. Veja o ranking

Tembici, de bicicletas compartilhadas, recebe investimento de US$ 47 mi

Aporte foi liderado pelos fundos Valor Capital e Redpoint eventures; empresa planeja usar o capital para investir em bicicletas elétricas

5G faz mal à saúde? Entenda os riscos e os rumores da tecnologia

Nova geração internet móvel pode movimentar trilhões de dólares, mas é vítima de boatos e já foi até erroneamente relacionada ao novo coronavírus

Zoom dobra previsão de receita em 2020 com alta de trabalho remoto

As ações da empresa da Califórnia subiram quase 5% depois que a receita e o lucro no 1º trimestre também superaram as estimativas do mercado

CVC sobe 20% e vira protagonista da bolsa mesmo com turismo congelado

Presidente do conselho, Silvio Genesini, contou que grupo de fundos liderado pelo Opportunity, com Pátria e Brasil Plural, já tem 30% da companhia

Agenda

Nesta quarta-feira (03), o Brasil libera os dados da produção industrial no mês de abril, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Além disso, também será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de dezembro, que libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. Na Europa ainda sai a taxa de desemprego no mês de abril.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

