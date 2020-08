Fintech de crédito imobiliário Pontte recebe aporte de R$ 160 milhões

A fintech de crédito Pontte anunciou nesta terça-feira que obteve uma rodada de investimento de 160 milhões de reais de um investidor global cujo nome não foi revelado.

Fundada em maio de 2019, a Pontte é especializada em crédito com garantia de imóvel e financiamento imobiliário e tem como maior investidor a Mauá Capital, gestora de recursos de Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central.

A Pontte afirmou que usará os recursos para ampliar a oferta de empréstimos, reforçar a equipe e investir em tecnologia. Sua meta é emprestar cerca de 400 milhões de reais em 2020.

“O investimento reforça nossa capacidade no mercado, sem correr riscos em nossa operação”, afirmou em nota o presidente da Pontte, Marcelo Lubliner.

O anúncio acontece num momento de efervescência da cadeia da construção civil, que seguiu crescendo no país mesmo durante a pandemia de covid-19, em parte devido à queda do juro básico, que chegou à mínima histórica de 2% ao ano neste mês.

A Abecip afirmou que o crédito para compra e construção de imóveis avançou 28,6% no primeiro semestre, a 43,35 bilhões de reais. E na esteira de flexibilização recente do Banco Central sobre empréstimos com garantia, a Caixa Econômica Federal anunciou planos de fortalecer sua operação no setor.