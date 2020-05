Fim da quarentena em SP?; Brasil lidera mortes em 24h e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após dois meses, São Paulo anuncia hoje plano de saída da quarentena

Governador João Doria deve detalhar critérios de abertura nos 645 municípios paulistas após isolamento por coronavírus

Iniciar flexibilização em SP agora pode ser prematuro, dizem especialistas

Especialistas defendem a flexibilização da quarentena quando a curva de mortes por coronavírus está descendente e a taxa de contágio em torno de 1

Brasil lidera registro diário de mortes por coronavírus no mundo

Pelo segundo dia consecutivo, Brasil supera os Estados Unidos no número diário de mortes por coronavírus

Restrição de viagens do Brasil para os EUA pode durar meses

A partir desta quarta, passageiros vindos do Brasil não poderão entrar no país, a exemplo do que já ocorre com viajantes da China e da Europa

C&A e Arezzo mostram impacto do coronavírus na moda

As varejistas começaram o ano com vendas fortes, mas sentiram um grande impacto com a pandemia do novo coronavírus a partir do meio de março

Com o caixa atual, aguentamos dois anos de lojas fechadas, diz Trajano

A Magazine Luiza ultrapassou, pela primeira vez, a marca de R$ 100 bilhões em valor de mercado, em função do bom desempenho do e-commerce

Dividida, União Europeia discute um plano de resgate pós-pandemia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresenta hoje um projeto de estímulo econômico para reverter a crise causada pelo coronavírus

França proíbe uso de hidroxicloroquina no tratamento de coronavírus

Decisão foi tomada após organismos da saúde pública da França se declararam contrários à utilização da hidroxicloroquina para tratar a covid-19

A crise traz uma era mais pé no chão para startups, diz fundador do Ebanx

Com clientes como Airbnb e AliExpress, Ebanx sofreu e ganhou ao mesmo tempo com a covid-19. A crise levou a empresa a reduzir a equipe e refazer planos

SpaceX começa hoje aventura com meta de enviar 1 milhão a Marte

É a primeira missão tripulada da empresa de Elon Musk e a primeira da Nasa em parceria com uma empresa privada

Política e mundo

Senado aprova projeto que obriga rede privada a ceder leitos ao SUS

O texto prevê que só serão acionados hospitais com taxa de ocupação inferior a 85%. A proposta segue para a Câmara

Moraes determina que Weintraub deve ser ouvido pela PF por falas sobre STF

A decisão do ministro foi feita no âmbito do inquérito que investiga ameaças, ofensas e fake news disseminadas contra integrantes da Corte e seus familiares

Conheça as evidências que levaram a Polícia Federal a investigar Witzel

Investigações do Ministério Público Federal apontam para esquema na alta cúpula do governo do Rio envolvendo compras na secretaria de Saúde

Desigualdade e alfabetização desafiam educação na pandemia da covid-19

Professores, alunos, pais e autoridades avaliam que covid-19 escancarou desigualdades e trará impactos, ainda desconhecidos, para as crianças do país



Tensão no Atlântico: Irã desafia EUA e leva gasolina à Venezuela

Estados Unidos têm frota naval militar a postos no Caribe, mas teme conflitos com a China e a Rússia, que apoiam a Venezuela

Enquanto você desligou…

A prova de fogo para Apple e Samsung em 2020

Com vendas de celulares em baixa, as duas gigantes precisam provar que são empresas de mais de um produto

Lucro do Iguatemi cai 77,5% no 1º trimestre com efeitos da covid-19

A companhia administradora de shopping centers anunciou que seu lucro do período somou 12,45 milhões de reais

Marfrig cria joint venture com ADM para fabricar produtos com base vegetal

A processadora terá 70% da nova companhia e será responsável pela produção, venda e distribuição da PlantPlus Foods

JP Morgan vê luz para restaurantes e ação do Burger King Brasil sobe 15%

Vendas em redes americanas, segundo analistas, registram alta de 20% a 50% em relação aos piores momentos de março

CVM abre inquéritos para investigar irregularidades envolvendo IRB Brasil

Os inquéritos envolvem a Squadra Investimentos e tem origem na investigação sobre suposto conflito de interesse com ações da empresa

Agenda

O Ministério da Economia informou que está prevista para esta quarta-feira (27) a divulgação de dados do Caged, cadastro do emprego formal, com informações até o mês de abril.

Serão os primeiros dados do Caged conhecidos para 2020. A divulgação dos números foi suspensa a partir de fevereiro, sob o argumento de que as empresas têm enfrentado dificuldades no repasse dos dados, depois que o governo concentrou em um único canal o sistema de registro das informações.

Já Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

