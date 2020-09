Fim da greve dos Correios?; a rachadinha de Witzel e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Chegou o dia: greve dos Correios é julgada nesta segunda

Sindicatos se reúnem no final da tarde para deliberar se continuam a paralisação, diante da decisão tomada pelo tribunal do trabalho

Rachadinha na Saúde: Witzel cobrava 10% de dinheiro repassado a sete prefeituras, revela MPF

Witzel é apontado como líder da organização criminosa. Do total transferido para sete municípios, o grupo receberia de volta 10% do valor

No radar: 2ª onda, Tik Tok, e o que mais move o mercado nesta segunda

Ressurgimento de novos casos de coronavírus na Europa aumentam as tensões de novas quarentenas no continente

Cury estreia com IPO e marca 150 empresas no Novo Mercado da B3

Construtura da Cyrela começa a ser negociada com ação a R$ 9,35 e reforça padrão de governança mais elevado para companhias na B3

Ações do HSBC despencam após lista chinesa de “entidades não confiáveis”

As ações chegaram a perder mais de 4%, a 29,60 dólares de Hong Kong (3,8 dólares), nível que não era registrado desde meados 1995

Eventos no Brasil e no mundo discutem hoje o futuro da agenda ambiental

O STF faz audiência pública sobre o Fundo do Clima, que esteve na berlinda no governo Bolsonaro. Na ONU, economistas e ativistas falam de Amazônia

Porto Seguro entra no segmento de serviço de saúde popular

Ao pagar R$ 19,90 por mês usuário tem acesso a consultas físicas ou remotas e psicoterapia por até R$ 100

Seguradoras de veículos dão desconto para reter clientes na pandemia

Com a crise provocada pela pandemia de coronavírus, preço do seguro caiu, em média, 10% no Rio de Janeiro a junho

FGTS emergencial de até R$ 1.045 é pago para nascidos em dezembro

O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS

Política e mundo

SP vai receber as primeiras 5 milhões de doses da Coronavac em outubro

Vacina está na fase 3 de testes, a última necessária antes de sua aprovação, mas governo de SP já garantiu a importação de 46 milhões de doses até dezembro

Média móvel de mortes por covid-19 cresce pelo 3º dia seguido no Rio

Aumento de 30% na comparação com duas semanas atrás pode representar ascensão no contágio da covid-19 no Rio de Janeiro



Lideranças comunitárias trocam PT por Boulos nas eleições em São Paulo

A chapa Guilherme Boulos/Luiza Erundina avança na periferia de São Paulo e conta com o apoio de lideranças comunitárias que há décadas apoiavam o PT

Corrida pela vaga de Ginsburg abre novo embate entre Trump e Biden

Além da corrida pela vacina, da responsabilidade pelas queimadas e da pressão sobre a China, é mais um tema que deve escancarar as diferenças na campanha

Enquanto você desligou…

Agenda

Nesta segunda-feira (21), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Já nos EUA, acontece o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia