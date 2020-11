Feriado nos EUA, balanços de mais de 60 empresas e estreia na B3

A próxima semana ainda deverá ser marcada pelos desdobramentos da eleição americana, uma vez que ainda existe o risco de judicialização do processo, principalmente se o democrata Joe Biden ganhar por margem apertada. Na Europa, a atenção deve seguir sobre a nova onda de covid-19 que levou muitos países a retomar os lockdowns.

No Brasil, as atividades no Congresso devem ser interrompidas devido à campanha eleitoral nos municípios. As eleições ocorrem no dia 15 em primeiro turno.

Além disso, por aqui, a temporada de balanços corporativos segue movimentada. Na agenda da semana, mais de 60 resultados. Na segunda-feira, entre os destaques, saem os números do terceiro trimestre de Magazine Luiza (MGLU3), Itaúsa (ITSA4), BRF (BRFS3), Anima (ANIM3), Yduqs (YDUQ3), Linx (LINX3), Lojas Marisa (AMAR3) e Direcional (DIRR3).

Também no campo corporativo, as ações da Enjoei.com estreiam na B3 após oferta pública inicial (IPO), sob o código ENJU3. Os papéis foram precificados a 10,25 reais, no piso da faixa indicativa. No mesmo dia, ocorre a definição de preço por ação do IPO da 3R Petroleum e Aeris, enquanto a Copel (CPLE6) faz o leilão de sua subsidiária Copel Telecom.

Terça-feira, 10 de novembro

Os destaques ficam com os balanços trimestrais no Brasil. Saem os resultados de Carrefour Brasil (CRFB3), Embraer (EMBR3), Qualicorp (QUAL3), BR Distribuidora (BRDT3), BTG Pactual (BPAC11), Braskem (BRKM5), Banrisul (BRSR6) e Movida (MOVI3). Além disso, depois de mudar o cronograma, a Alphaville deve precificar suas ações em IPO.

Quarta-feira, 11 de novembro

Por causa do feriado do Dia dos Veteranos nos Estados Unidos, as bolsas em Wall Street não funcionarão, o que pode deixar a liquidez mais reduzida no mercado brasileiro. Por aqui, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal do Comércio de setembro.

No front corporativo, estão entre as empresas que reportam balanços: JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3), Eletrobras (ELET3; ELET6), Via Varejo (VVAR3), Rumo (RAIL3), CCR (CCRO3), MRV Engenharia (MRVE3), Alupar (ALUP11), Taesa (TAEE11) e Guararapes (GUAR3).

Quinta-feira, 12 de novembro

Entre os indicadores, no Brasil, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços referente ao mês de setembro. Na zona do euro, será divulgada a produção industrial também de setembro, com expectativa de alta mensal de 0,9%, frente à alta anterior de 0,7%.

Do lado corporativo, saem, entre os destaques, balanços de B3 (B3SA3), Sabesp (SBSP3), Copel (CPLE6), Sabesp (SBSP3), Bradespar (BRAP4), Eneva (ENEV3), Natura (NTCO3), Light (LIGT3), Cyrela (CYRE3), Gafisa (GFSA3), EZTec (EZTC3), Banco Inter (BIDI4) e Oi (OIBR3; OIBR4). Já a Localiza (RENT3) e a Unidas (LCAM3) reúnem acionistas para discutir combinação de negócios.

Sexta-feira, 13 de novembro

No dia 13, o Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de setembro

Entre os balanços, divulgam números do terceiro trimestre Cemig (CMIG4), Cogna (COGN3), Cosan (CSAN3), Sanepar (SAPR11) e Ser Educacional (SEER3).

