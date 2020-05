Fed alerta para forte impacto nos preços dos ativos se a crise aumentar

O Federal Reserve, o banco central americano, emitiu um alerta, na sexta-feira, 15, de que os preços das ações e outros ativos podem sofrer quedas significativas se a pandemia de coronavírus se aprofundar, com o mercado imobiliário comercial sendo um dos setores mais atingidos.

O Fed fez a afirmação em seu relatório de estabilidade financeira semestral, no qual sinaliza riscos para o sistema bancário dos Estados Unidos e para a economia em geral. O documento destacou a corrida do banco central para intervir nos mercados e temporariamente reduzir a regulamentação das empresas financeiras em resposta à crise do Covid-19.

“Os preços dos ativos permanecem vulneráveis ​​a quedas significativas de preços, se a pandemia seguir um curso inesperado, as consequências econômicas se mostrarem mais adversas ou as tensões do sistema financeiro ressurgirem”, afirmou o Fed no relatório. Ele citou o setor imobiliário comercial como particularmente suscetível à queda nas avaliações porque “os preços eram altos em relação aos fundamentos antes da pandemia” e houve graves interrupções nos setores de hospitalidade e varejo.

Embora os regulamentos criados após a crise financeira de 2008 tenham ajudado a tornar Wall Street mais resistente, as vulnerabilidades no sistema financeiro ainda funcionavam para ampliar o choque econômico do vírus, segundo o relatório.

A análise também constatou que “os preços de propriedades comerciais e terras agrícolas eram altamente elevados em relação aos seus fluxos de renda na véspera da pandemia, sugerindo que seus preços poderiam cair notavelmente”.

Fechamento abrupto

O fechamento abrupto da economia global desencadeou incertezas nos mercados financeiros, que aumentaram as negociações de tudo, de títulos do Tesouro a ativos indesejados, e causaram dramáticas oscilações nos preços das ações. Os mercados se acalmaram quando o Fed inundou o sistema financeiro com liquidez, mas o presidente Jerome Powell disse, em discurso nesta semana, que a economia ainda enfrenta riscos sem precedentes se os formuladores de políticas fiscais e monetárias não continuarem agindo.

“O apoio fiscal adicional pode ser caro, mas vale a pena, se ajudar a evitar danos econômicos a longo prazo e nos deixar com uma recuperação mais forte”, disse Powell em comentários para um evento virtual organizado pelo Instituto Peterson de Economia Internacional.

Em uma tentativa de proteger a economia contra os estragos da crise do coronavírus, o Fed reduziu efetivamente as taxas de juros de curto prazo para zero, comprou cerca de US $ 2 trilhões em títulos do Tesouro e lastreados em hipotecas e anunciou planos para nove programas de empréstimos de emergência, cinco dos quais estão em funcionamento. Também canalizou centenas de bilhões de dólares para bancos centrais estrangeiros por meio de linhas de swap e compras temporárias de títulos do Tesouro.

O Fed também facilitou algumas regras para incentivar os bancos a aumentar os empréstimos a famílias e empresas afetadas pela pandemia.

Intervenções “fortes”

“Intervenções precoces foram eficazes na resolução de problemas de liquidez, mas estaremos monitorando de perto os problemas de solvência entre os negócios altamente alavancados, o que poderia aumentar conforme a pandemia de Covid persista por mais tempo “, disse o governador Lael Brainard em comunicado na sexta-feira.

Alguns fundos de investimentos foram “severamente afetados”, segundo o relatório, acrescentando que isso tem contribuído para as deslocações do mercado.

“A aflição em alguns grandes fundos com alavancagem desproporcionalmente alta pode ter efeitos exagerados, pois eles podem ter que vender grandes quantidades de ativos para atender chamadas de margem ou reduzir o risco do portfólio durante períodos de estresse de mercado”, diz o relatório. “Essa desalavancagem pode ter contribuído para as más condições de liquidez nos mercados financeiros em março”.

O relatório também destacou os perigos no mercado de empréstimos alavancados de alto risco. Desacelerações podem ser más notícias para os credores vinculados aos acordos e às chamadas obrigações de empréstimos colateralizados que detêm muitos dos empréstimos.

“A inadimplência dos empréstimos alavancados aumentou em fevereiro e março e provavelmente continuará aumentando”, dependendo da trajetória da economia, informou o relatório.