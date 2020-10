Fantasma assustador no Brasil é o baixo crescimento, diz Persevera Asset

O Brasil tem muitos fantasmas: inflação, déficit fiscal, câmbio descontrolado e dívida bruta alta. Nenhum deles, porém, é o real problema do país, que tem na estagnação econômica e na falta de geração de emprego e renda o seu real inimigo. A opinião pouco convencional é de Guilherme Abbud, fundador e diretor de investimentos da Persevera Asset Management. A gestora participou na terça, 20, da série de lives “Fala, gestor!”, conduzida pela especialista em fundos de investimento da EXAME Research, Juliana Machado.

No bate-papo, Abbud abordou diversos tópicos e convicções da Persevera em relação ao tema e as maneiras de enfrentar, na visão da casa, o difícil ambiente de expansão da atividade. Para ele, os brasileiros e os agentes econômicos, inclusive aqueles que participam do debate público, estão com os holofotes voltados para temores que já não fazem mais parte do rol de riscos proeminentes para os investimentos.

“Eu sei que é difícil de acreditar que a inflação, por exemplo, não é nossa maior preocupação. Somos o país da inércia inflacionária, a inflação sempre foi nosso pesadelo. Mas não é mais”, disse Abbud. “O Brasil se inseriu no mundo e, com isso, também acabou pegando a doença do mundo, que é o risco de recessão. A economia tem ciclos, a cada quatro ou seis anos veremos um enfraquecimento, mas quando a inflação desacelera demais, o temor é ficar anos assim e demorar demais para sair.”

