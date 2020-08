Eztec e Petrorio continuam em nova prévia do Ibovespa. Confira as mudanças

As ações da Eztec e da Petrorio foram mantidas na segunda prévia do Ibovespa para os últimos quatro meses do ano, segundo dados no site da B3 nesta segunda-feira.

Com tais papéis, o índice de referência do mercado acionário brasileiro passa a ter 77 ativos de 74 empresas, uma vez que nenhum papel foi excluído.

A representação do setor dos grandes bancos também foi reduzida, com o peso das ações preferenciais do Itaú passando de 7,414% para 6,426% e as do preferenciais do Bradesco de 5,611% para 4,942%.

A B3 ainda divulgará uma última preliminar sobre a composição do Ibovespa que irá vigorar de setembro a dezembro.