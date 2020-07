Executivos milionários por vacina; Serra na Lava Jato e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vacina da covid-19 faz executivos milionários e leva debate às bolsas

Agência Reuters revelou que diretor da farmacêutica Moderna embolsou 35 milhões de dólares com a alta das ações graças a notícias sobre testes da vacina

Lava Jato denuncia ex-governador José Serra por lavagem de dinheiro

Operação Lava Jato realiza oito mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta em endereços ligados a José Serra

Bolsonaro pode anunciar novo ministro para a Educação

Militares e a chamada “ala ideológica” do governo disputam a indicação. O Brasil terá seu quarto ministro da Educação, após Vélez, Weintraub e Decotelli

Defesa pede que Justiça conceda liberdade a Queiroz

Pedido anterior, que foi negado, falava apenas em prisão domiciliar para o ex-assessor de Flávio Bolsonaro

Trump mantém festa de 4 de julho apesar de recorde de casos de covid-19

Em Washington, comemoração de independência terá show pirotécnico e distribuição de 300.000 máscaras, mas seu uso não será obrigatório

Vacinas poderão controlar a covid-19, diz diretor do Instituto Butantan

No entanto, o médico deixou claro que nenhuma delas será capaz de acabar com a circulação do coronavírus no planeta. “Ele vai nos acompanhar”

Coronavírus atual é versão mais contagiosa do que a original, diz estudo

Depois de deixar a China e entrar na Europa, uma variante do novo coronavírus, tornou-se dominante e foi essa versão europeia que se estabeleceu nos EUA

Reforma em casa: Leroy Merlin cresce na pandemia e aluga ferramentas

O interesse por decoração e pequenas reformas aumentou e a Leroy Merlin relançou serviço de aluguel de ferramentas, como parafusadeira e cortador de grama

Picape Badger é a mais tecnológica do mundo, diz fundador da Nikola Motor

Em entrevista à EXAME, o bilionário e presidente do conselho da empresa Trevor Milton falou sobre o veículo, movido a hidrogênio, e dos planos da marca

Política e mundo

STF dá 5 dias para governo explicar protocolo de uso da cloroquina

Ação movida pela CNTS e pela Federação Nacional dos Farmacêuticos pede para suspender o protocolo mais recente do medicamento divulgado pelo ministério

Não podemos continuar muito tempo com auxílio emergencial, diz Bolsonaro

O presidente explicou que o benefício aumenta da dívida brasileira e pediu novamente a governadores e prefeitos que reabram os comércios

Congresso já se organiza para segunda fase de agenda voltada ao saneamento

Entre as ações planejadas está permitir que uma parte das emendas individuais obrigatórias para a área da Saúde possa ser aplicada no setor

Primeiro-ministro da Índia visita região em conflito com a China

O confronto entre as potências nucleares matou 20 militares indianos. Os dois países trocam acusações pelo incidente, mas buscam uma solução pacífica

Operação de Segurança deixa 1.324 mortos na Venezuela em 5 meses, diz ONU

A alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, disse estar preocupada com os altos números de mortes de jovens pelas forças de Segurança

Primeiro-ministro da França apresenta demissão a Macron

Mudança de gabinete era esperada após a derrota sofrida pelo partido do governo nas eleições municipais

Anunciantes voltarão em breve, diz Mark Zuckerberg sobre boicote

Campanha apoiada por grandes empresas pressiona o Facebook para ser mais ativo na remoção de conteúdos com discursos de ódio

Enquanto você desligou…

Com R$ 7,5 milhões, programa de capacitação feminina ajuda 50 mil negócios

Iniciativa, feita pela Rede Mulher Empreendedora com apoio do Google, ajuda mulheres afetadas pela pandemia de coronavírus

Com home office, B2W Digital abre vagas exclusivas para mulheres

A dona das marcas Americanas e Submarino preparou um processo seletivo 100% online e comandando pelas desenvolvedoras da empresa

Caixa reduz juro do cheque especial de 2,9% para 1,8% ao mês

Presidente do banco, Pedro Guimarães, fez anúncio em transmissão na internet com Jair Bolsonaro e disse que taxa é menor que a de crédito pessoal

Brasil passa a marca de 1,5 milhão de infectados pelo coronavírus

O país tem um total de 1.501.353 de casos confirmados e 61.990 mortes causadas pela covid-19, segundo consórcio de imprensa

Pesquisa mostra que preocupação com diversidade gera lucro às empresas

Levantamento aponta que três a cada quatro mulheres, negros e pessoas das periferias relatam que sofreram discriminação e constrangimento em comércios

Agenda

Nesta sexta-feira (3), na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Quando você é dono das suas escolhas, você também é dono das consequências.” – Jack Welch