Exame Research: saiba as diferenças de fundo imobiliário e de investimento

O aumento do interesse do brasileiro por investimentos tem sido acompanhado de um processo ainda gradual de compreensão da importância de montar um portfólio adequado a cada perfil. É algo que se tornou ainda mais importante no ambiente de juros baixos.

“É fundamental entender como funcionam as classes de ativos e como se adequam ao seu portfólio”, afirmou Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários (FIIs) da Exame Research. Moraes participou de uma live com Juliana Machado, especialista em fundos de investimentos da Exame Research, para explicar as diferenças entre as duas classes.

Uma das principais diferenças está no acesso: fundos de investimento são considerados condomínios abertos. Isso significa que o investidor pode entrar ou sair a qualquer momento, comprando ou vendendo cotas, respeitado o período de resgate e eventual fechamento do fundo. Em ambas as situações, isso estará previsto no regulamento.