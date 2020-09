Exame Research: a carteira de ações de dividendos em setembro

A divulgação dos resultados do segundo trimestre e a evolução da conjuntura da economia levaram os analistas da Exame Research a promover alterações na carteira composta por ações de empresas que pagam dividendos.

Entraram duas empresas, a BB Seguridade e a EDP Energias do Brasil. As mudanças ampliaram a diversificação da carteira Exame Dividendos, que passam a contar com sete ativos.

Desde que foi lançada, no início de abril, até o último dia 27 de agosto, a carteira Exame Dividendos acumulou uma rentabilidade absoluta de 19,4%.

É uma carteira ainda dominada por companhias do setor de energia, dos segmentos de transmissão e de geração de energia.

“O segundo trimestre da BB Seguridades apresentou números um pouco acima do consenso de mercado e com boa qualidade”, escreveram no relatório Bruno Lima, especialista em renda variável, e Renato Mimica, executivo-chefe de Investimentos (CIO) da Exame Research.

“Estamos confiantes que a curva de comercialização de produtos de previdência e capitalização deve se recuperar mais forte de agora em diante. Além disso, o payout (percentual do lucro líquido que é distribuído) oferece um belo retorno via dividendos para os próximos períodos”, afirmam.

No caso da EDP Energias do Brasil, os especialistas destacam que a empresa está bem preparada para enfrentar a crise, com alavancagem sob controle e projetos de transmissão que vão ajudar a reforçar a geração de caixa operacional (medida pelo Ebitda) em 2021. E destacam que a companhia anunciou uma nova política de distribuição de dividendos.