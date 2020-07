Euro valoriza ante o dólar com aprovação do pacote econômico da UE

A aprovação do pacote de 750 bilhões de euros para a recuperação econômica da União Europeia no pós-pandemia foi comemorada pelo mercado financeiro. Com o futuro abalado desde a saída do Reino Unido, a expectativa é que o acordo desta terça-feira, 21, dê fôlego para a sobrevivência do bloco.

“É um sinal de união da comunidade europeia, liderada pela França e Alemanha, em uma postura bem diferente da crise de 2011 e 2012. É uma ação muito forte”, afirma André Esteves, fundador do BTG Pactual, durante a live Desafios e Oportunidades Pós-Pandemia, promovida pela EXAME e pelo Money Report, nesta terça-feira, 21. “Um bom desempenho do euro é uma boa notícia para nós, pois a moeda tem correlação com as moedas de países emergentes, e acho que vamos ver isso ao longo das próximas semanas.”

O euro é negociado com alta de 0,74% em relação ao dólar — mas em queda de 2%, ante o real, para 5,978 reais. “O pacote da União Europeia ajuda a fortalecer o bloco, então também acaba fortalecendo a moeda do bloco, tanto que o euro está subindo bem hoje”, diz Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus. José Francisco de Lima Gonçalvez, economista-chefe do banco Fator, acrescenta em relatório que a alta do euro “é melhor para todos.”

Para analistas da ING, o acordo é significativo o suficiente — o surgimento de subsídios aponta para a solidariedade; enquanto o surgimento de títulos comuns aponta para a integração — para evitar que os investidores saiam de suas longas posições em euro (particularmente contra o dólar americano).