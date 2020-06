Euforia nas bolsas; covid-19 volta à Nova Zelândia e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (16) para começar o dia bem informado:

Pacotes no Japão e nos EUA trazem nova euforia às bolsas

Produção industrial e vendas no varejo americano devem dar indícios da velocidade na retomada. Medo segue o de novas ondas de contágio por coronavírus

EUA prepara plano de US$1 tri para impulsionar economia, diz Bloomberg

A versão preliminar do Departamento de Transporte reserva a maioria dos fundos para projetos como estradas e pontes

Contágio cai no Rio, mas avanço do coronavírus preocupa no interior

Além de aglomerações que podem pôr avanços em risco, dados oficiais evidenciam: nem todos os municípios fluminenses vivem o mesmo alívio

Brasil entrou mal preparado na pandemia e sairá ainda menos competitivo

Ranking das 63 nações mais competitivas do mundo indica o quão preparados os países estavam quando entraram na crise da covid-19

Como o Brasil pode se tornar autossuficiente em GLP (gás de cozinha)

Segundo estudo da Gas Energy, o pré-sal tem potencial para quadruplicar a oferta do insumo – considerado item de segurança energética- nos próximos dez anos

Ex-PagSeguro sobre o WhatsApp: “Quem não se preparou, comeu bola”

Para Davi Holanda, um dos maiores especialistas em pagamentos móveis do país, não havia hora melhor para a chegada do serviço do app de mensagens

Comissão ouve Montezano, do BNDES, em meio a dúvidas sobre ajuste

Crédito para pequenas empresas e pacote de socorro às companhias aéreas para atenuar os efeitos da pandemia estarão na pauta

Cargo de Weintraub desperta cobiça de aliados que já discutem substituto

Aliados de Bolsonaro afirmam que a melhor alternativa seria Weintraub deixar a pasta para evitar desgastes com o STF

Economistas elogiam formação técnica de novo secretário do Tesouro

O nome de Bruno Funchal, no Tesouro, também foi elogiado pelo diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, Felipe Salto

Nova biografia traz revelações sobre a primeira-dama Melania Trump

Livro que chega às livrarias nesta terça-feira mostra um lado desconhecido da ex-modelo casada com o presidente americano Donald Trump

Bolsonaro critica participação de Weintraub em ato: “Não foi prudente”

De acordo com Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub não deu um “bom recado” porque não estava representando o governo, mas sim a si próprio

PGR abre apuração preliminar sobre ataque ao prédio do STF

Foram acionados também a PF, a Secretaria de Segurança Pública do DF e o ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news

Centrão não pediu ministérios, estatais e bancos oficiais, diz Bolsonaro

Presidente recriou o Ministério da Comunicação e entregou o comando ao deputado federal Fábio Faria, genro do apresentador Sílvio Santos e membro do Centrão

Nova Zelândia detecta dois novos casos de coronavírus após 25 dias

De acordo com o Ministério da Saúde, duas pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegaram ao país recentemente do Reino Unido

Coreia do Norte explode escritório de relações com a Coreia do Sul

No fim de semana passado Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, ameaçou destruir o escritório na cidade fronteiriça de Kaesong

Mundo tem 8 milhões de casos de covid-19 com reaberturas e medo de 2ª onda

Os dados são do monitoramento em tempo real da universidade americana Johns Hopkins. Ao todo, 435.619 pessoas morreram

Mandic Cloud adota home office para sempre – e tem 50 vagas abertas

Com o trabalho remoto permanente, os funcionários terão um adicional mensal para cobrir custos de luz e internet

Startup brasileira Remessa Online recebe aporte de R$ 110 milhões

Fintech, especializada em transferências internacionais, pretende usar capital para expandir seu produto para pequenas e médias empresas

Engie aprova contratação de R$2,5 bi com BNDES para projeto de transmissão

O objetivo da empresa do grupo francês com a operação é obter recursos para a implantação do Projeto Novo Estado e do seu sistema de transmissão associado

Lenta retomada da China indica rota difícil para economia global

Se o aparente sucesso da China em conter o coronavírus não despertar confiança e um rápido retorno à atividade, isso também será um desafio em outros países

BC diz que estará “vigilante” sobre operações financeiras no WhatsApp

Autoridade monetária considera prematura qualquer iniciativa “que possa gerar fragmentação de mercado e concentração em agentes específicos”

Nesta terça-feira (16), serão divulgadas as vendas no varejo no mês de abril e na atualização anual, ou seja, de janeiro até abril. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

O índice também será divulgado nos Estados Unidos. Além das vendas no varejo, os norte-americanos também vão conhecer os valores de produção industrial de março e os estoques de petróleo bruto.

