Euforia esfria, mas potencial vacina ainda faz preço; Ibovespa sobe

Depois de a bolsa ter subido quase 3% e chegado ao quinto pregão consecutivo de alta, nesta terça-feira, 9, o mercado brasileiro sinaliza uma pausa no rali. Passada a euforia coma a vitória de Joe Biden e notícias sobre avanços em testes de vacina desenvolvida pela Pfizer, o Ibovespa subia 0,22%, às 10h09, para 103.745 pontos.

No câmbio, o dólar recua contra o real, enquanto as principais divisas emergentes perdem valor perante a moeda americana. Na sessão anterior, contudo, o real fechou quase estável, embora outras moedas emergentes tenham apresentado forte valorização.

Apesar da euforia contida desta terça, nas principais bolsas do mundo, investidores seguem apostando em ações de empresas que foram mais atingidas pela pandemia em detrimento das de tecnologia, consideradas as grandes vencedoras do período de isolamento social.

Com a fuga do setor, o índice futuro da Nasdaq, que concentra as principais empresas de tecnologia do mundo, cai mais de 1,5%. Já o Dow Jones futuro, com maior participação de setores tradicionais da economia, sobe quase 1%. Na Europa, onde os efeitos da pandemia foram potencializados pela segunda onda e por novas ordens de lockdown, o Stoxx 600 avança 0,54%.

No último pregão, ações de tecnologia, como Totvs e Locaweb, tiveram grandes perdas com a maior aversão aos papéis do setor. Empresas de e-commerce também entraram no cesto e tiveram quedas significativas.

Além do efeito vacina, investidores também repercutem as recentes movimentações da política americana. Por lá, o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell endossou o coro de Trump em não reconhecer Biden como o novo presidente dos Estados Unidos.

McConnell também deve assumir o posto de representante do Partido Republicano na negociação sobre um novo pacote de estímulos – antes ocupado pelo secretário do Tesouro Steven Mnuchin. Com a possibilidade de os republicanos manterem a maioria no Senado (a decisão ainda depende de segundo turno na Georgia), a expectativa é de que o valor dos estímulos seja bem inferior ao que seria em caso de uma “onda azul”, que seria a vitória democrata na presidência e nas duas casas Legislativas.

No Brasil, o impasse sobre a aprovação do orçamento para 2021 segue preocupando o mercado local. Na véspera, o vice-presidente Hamilton Mourão chegou a alertar que o atraso na aprovação pode resultar em rebaixamento da nota do Brasil por agências de rating. Segundo Mourão, o orçamento do próximo ano, que costuma ser aprovado no fim de dezembro, deve ficar só para abril do ano que vem.