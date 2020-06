“Eu nunca vi tantas apostas sendo feitas com ações”, diz Jim Cramer

O ex-gestor de hedge fund e apresentador da CNBC Jim Cramer disse, nesta terça-feira, para os investidores mais cautelosos não seguirem o efeito manada provocado pelos traders que compram e vendem ações de acordo com o preço — sem necessariamente levar em conta os fundamentos das empresas. “Eu nunca vi tantas apostas sendo feitas com ações, ‘hoje, vamos comprar essa”’, exemplificou Cramer, durante o programa Squawk on the Street, de acordo com a CNBC.

Esse movimento tem acontecido na esteira da recuperação expressiva do mercado acionário americano que recuou significativamente em março com a pandemia do novo coronavírus. “Tenha cuidado ao ver uma referência no Twitter que diz ‘estamos apostando na Hertz’ ou ‘embarque no trem da Chesapeake'”, disse Cramer. “Você não será o único a ganhar muito dinheiro [com essas alocações, caso elas deem certo]. Mas provavelmente será o único que perderá muito dinheiro.”

A recomendação do anfitrião do programa Mad Money é comprar fração de ações de empresas grandes e menos voláteis. Essa opção dada por corretoras é voltada para investidores que não têm centenas ou milhares de dólares para comprar papéis inteiros.

“Quero muito que as pessoas permaneçam no mercado acionário. Não quero que sejam destruídas”, continuou ele. “Eu gostaria que elas mudassem a direção de empresas que podem ir à falência ou estejam supervalorizadas para uma Amazon ou uma Alphabet.”