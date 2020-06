Estrangeiros foram os responsáveis pelo rali da bolsa

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, subiu 8,28% na última semana, com a melhora da perspectiva global sobre a recuperação econômica. Neste mesmo período, os estrangeiros movimentaram 74,466 bilhões de reais em compras de ações, enquanto fizeram vendas equivalentes a 71,327 bilhões de reais. O saldo comprador de 3,139 bilhões de reais foi superior a qualquer outra classe de investidores, de acordo com dados da B3.

A volta de capital externo também teve reflexos no preço do dólar, que caiu 6,6% na última semana e encerrou o pregão de sexta-feira, 5, pela primeira vez desde março abaixo dos 5 reais. Ainda assim, no ano, o saldo dos estrangeiros na bolsa é negativo em 61,560 bilhões de reais.

Por outro lado, os investidores locais foram responsáveis pelo maior saldo vendedor da última semana. A classe dos institucionais foi a que mais aproveitou para realizar lucros, com as vendas superando em cerca de 5,6% as compras, resultando em um saldo vendedor de 2,269 bilhões de reais.

Quem também aproveitou o momento para se desfazer de alguns ativos foram os investidores individuais, que movimentaram com vendas 820 milhões de reais a mais do que com compras.

Em meio ao rali, os investidores individuais superaram os institucionais em volume de negociação, encerrando a semana com participação de 25,7% contra 25,4%. No acumulado do ano, os institucionais representaram 30,1% da participação da bolsa, enquanto os individuais, 19%.