Era Fux começa no STF; Correios serão privatizados? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Exame/IDEIA: 40% dos brasileiros apoiam privatização dos Correios

Greves, demora nas entregas e percepção de que o serviço não é tão eficiente explicam preferência pela privatização da estatal

Presidente dos Correios diz que estudos sobre privatização trazem avanços

Para a empresa, amarras legais das estatais prejudicam a competividade; boa parte da população apoia privatização da estatal, em greve há três semanas

Adeus, Toffoli: Fux toma posse hoje na presidência do STF

O ministro Luiz Fux será o presidente do STF pelos próximos dois anos. Solenidade de posse terá a presença de poucas autoridades e familiares do ministro

Após 3 IPOs com ajustes, investidor corta valor da Compass na largada

Investidor já conseguiu redução de preços nos 3 últimos IPOs e no próximo, do grupo Cosan

Ranking global de 10 melhores ações de aéreas tem 9 chinesas

Elas não ficaram imunes, mas conseguiram se recuperar muito mais rápido graças ao mercado interno e à suspensão das restrições de viagem

Bolsonaro diz que não interferirá “de jeito nenhum” no preço dos alimentos

Bolsonaro disse ter conversado com “autoridades dos supermercados”, que estariam “se empenhando” para reduzir o valor dos alimentos

Até a vacina ficar pronta, os anticorpos da covid-19 serão o suficiente?

Diferença entre uma vacina e um eventual tratamento com base em anticorpos é grande — e ambos têm papel essencial para estancar pandemia

Brasil manterá contrato com AstraZeneca, apesar de pausa em testes

O Brasil tem acordo com a farmacêutica Astrazeneca e com a Universidade de Oxford, que garante acesso a 100 milhões de doses da vacina do coronavírus

Síndrome associada à covid-19 já atingiu 197 crianças no Brasil

Maioria das vítimas da a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica tem menos de 10 anos

Caixa dá desconto de até 90% em renegociação de dívidas

Campanha inclui 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas. Mais da metade são dívidas de até R$ 3 mil

Grupo Osten lança serviço de assinatura de carros de luxo; confira preços

O consumidor poderá alugar modelos premium de marcas como BMW e Jaguar em contratos de 24 meses

Política e mundo

Crivella é alvo de operação do MP e da Polícia Civil no Rio

Agentes da Polícia Civil e do Ministério Público cumprem 22 mandados de busca e apreensão em suposto caso de corrupção na Prefeitura do Rio

Toffoli mantém decisão que afastou Witzel do governo do Rio de Janeiro

Na decisão Toffoli disse que considera possível o afastamento cautelar de chefes de Executivo, desde que a medida esteja fundamentada em elementos concretos

Incêndios devastam a costa oeste dos EUA e deixam seis mortos

Em Oregon, ao menos cinco localidades foram “consideravelmente destruídas”. As operações de retirada de moradores continuam. Veja fotos

Trump admitiu que minimizou risco do coronavírus, revela livro

Trump reconheceu, no início da pandemia, que a covid-19 é “muito difícil” devido às suas formas de transmissão, e que a doença mata mais do que a gripe

Enquanto você desligou…

Serasa lança ferramenta que permite aumentar score do consumidor

O Serasa Turbo estará disponível dia 21 de setembro para os consumidores

6 tendências para o mercado imobiliário pós-pandemia

Valorização de negócios locais, loteamentos no interior e outras mudanças no comportamento do consumidor, segundo pesquisa da startup Mapfry

Agenda

Nesta quinta-feira (10), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde , fará um pronunciamento. Como chefe do BCE, responsável por definir as taxas de juros de curto prazo, ela tem grande influência sobre o valor do euro.

Também na Zona do Euro, ocorre a divulgação da taxa básica de juros da economia da região. A decisão sobre onde estabelecer as taxas de juro depende principalmente da perspectiva de crescimento e inflação.

No Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de julho e na atualização anual. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Os norte-americanos também vão publicar o Índice de Preços ao Produtor (PPI), que é um indicador da inflação e mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens de serviços, excluindo alimentos e energia.

Revista

EXAME/IDEIA: Brasileiros querem menos impostos e mais programas sociais

Pesquisa exclusiva mostra que o auxílio emergencial aliviou as dificuldades na pandemia, mas é hora de retomar a agenda liberal que o Brasil tanto precisa

Novas fronteiras: investimentos no exterior ganham força entre brasileiros

Juros baixos, avanço da tecnologia e novas normas abrem caminho para que mais brasileiros invistam no exterior, mas ainda há barreiras importantes

As 50 marcas mais valiosas do Brasil

Pesquisa exclusiva mostra as marcas que mais conseguiram conquistar o coração dos consumidores no Brasil – e traduziram isso em receitas

Como será a volta ao escritório (ainda em 2020) sem vacina?

A maioria dos executivos brasileiros deve ampliar o trabalho presencial até o fim do ano, mas muitos negócios apostam em esquemas flexíveis

Clique aqui para acessar o sumário da nova edição da revista.

Live

18h – Desafios fiscais e futuro da política monetária

Claudio Ferraz, economista do BTG Pactual, Gabriel Barros, economista do BTG Pactual, e Arthur Mota, da Exame Research, participam da live

Examinando

Por que lixões são tão preocupantes quanto uma pandemia

Série Examinando mostra o que é o novo marco do saneamento e como ele pode ajudar a resolver o problema do lixo no Brasil

Frase do dia

“Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho” – Jorge Paulo Lemann.