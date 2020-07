Empresários pressionam Maia; a Cielo na pandemia e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresários pressionam Maia por melhorias na política ambiental do Brasil

Encontro do grupo, com executivos de empresas como Itaú, Klabin e Santander, será realizado duas semanas após reunião com vice-presidente Hamilton Mourão

Cielo divulga impacto da pandemia e aponta futuro com Cielo Pay

A expectativa dos analistas do BTG Pactual é que a receita líquida caia 45% em relação ao mesmo período do ano passado

Vacina da covid-19 é maior aposta da Pfizer para impulsionar balanço

A expectativa é produzir até 100 milhões de doses até o final do ano; os testes da fase 2 e 3 têm a participação de voluntários no Brasil

Peregrinação a Meca esvaziada por causa do coronavírus

Celebração que costuma reunir 2,5 milhões de mulçumanos permitirá a participação de apenas 1.000 moradores da Arábia Saudita

Cautela e medo marcam comportamento dos brasileiros na saída da quarentena

Apesar da flexibilização da quarentena, pesquisa mostra que mais da metade dos entrevistados querem evitar shoppings, restaurantes e comércios

Saúde deve informar medidas para evitar falta de medicamentos, diz MPF

Unidades de saúde relataram ao MPF que estão com dificuldades para comprar medicamentos para pacientes graves de covid-19 que estão internados

Metroviários aceitam proposta e greve em São Paulo é cancelada

Decisão foi tomada em assembleia emergencial na madrugada

Luminova, do grupo SEB, entra em franquias e prevê 60 escolas até 2023

Com promessa de tecnologia de ponta e mensalidades de baixo custo, a marca já fechou contratos mesmo diante da pandemia

Três em quatro empresas investirão em automação e inteligência artificial

É possível saber como o consumidor navega pela loja, em qual prateleira ou corredor passou mais tempo e que itens abandonou no carrinho de compras virtual

Política e mundo

Não tive problema nenhum, diz Bolsonaro após teste negativo de covid-19

“É muita pressão em cima do povo. Para quem tem problema de saúde e uma certa idade, qualquer coisa é perigosa”, disse Bolsonaro a apoiadores no Alvorada

Toffoli suspende impeachment de Witzel na Alerj

Governador do RJ tentou barrar o andamento do processo no Tribunal de Justiça do Rio, mas o pedido foi negado na última quinta, 16

DEM e MDB vão deixar o Centrão e oficializam rumo antagônico na Câmara

A aproximação do Centrão com o presidente Jair Bolsonaro e a disputa pela presidência da Câmara, dividiram o bloco

Militares perdem se ficam expostos no governo, diz antropólogo

Piero Leirner avalia que cúpula militar deseja ter participar como um “Pentágono à brasileira” e que disputa com olavistas é uma “luta ensaiada”

China suspende acordos de extradição entre Hong Kong e três países

Canadá, Austrália e Reino Unido já haviam suspendido esses acordos, unilateralmente, em protesto contra a nova lei de segurança de Hong Kong

Bolívia decreta estado de calamidade pública por covid-19

Com 11 milhões de habitantes, a Bolívia conta com 2.583 mortes e mais de 69 mil casos de coronavírus

Enquanto você desligou…

Conta Simples leva aporte da YCombinator e quer ser conta digital das PMEs

A startup de São Paulo chamou a atenção de aceleradora americana com uma solução de banco digital para pequenas e médias empresas

Com Marina Person e Xico Sá, nova plataforma de podcasts chega ao Brasil

A startup Orelo, criada por um ex-diretor da Grow, começa suas operações trazendo conteúdo exclusivo de produtores brasileiros

5 dicas para investir em ações no longo prazo e não sofrer com as crises

O investidor na bolsa de valores fica mais tranquilo durante as turbulências se faz um planejamento adequado das suas aplicações

Justiça aprova plano de recuperação judicial da Odebrecht

Um dos principais alvos da operação Lava Jato, o grupo viu a oferta de empréstimos desaparecer

DEM e MDB deixam Centrão após aproximação do grupo com Bolsonaro

Saída dos dois partidos reduz o tamanho do maior bloco partidário da Câmara de 221 para 158 deputados

Agenda

Nos Estados Unidos, o Conference Board libera o Índice de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país. É um indicador importante, pois pode prever os gastos do consumidor, que é uma parte importante da atividade econômica total. O estoque de petróleo bruto também será atualizado, como ocorre toda semana.



É divulgado no Brasil o Caged, índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

