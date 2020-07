Empresa de Buffett tem US$ 90 bi em ações da Apple, 43% de seu portfólio

A participação do mega investidor Warren Buffett na gigante de tecnologia Apple chegou a mais de 91 bilhões de dólares, e agora já representa 43% do portfólio de sua companhia, a Berkshire Hathaway.

A empresa de Buffett detém 245 milhões de ações da Apple, o que a torna a segunda maior acionista da companhia, com cerca de 5,5% das ações negociadas em bolsa.

As ações da Apple subiram 24% em 2020, o que gerou à Berkshire Hathaway um ganho de 18 bilhões de dólares em seis meses.

“Não penso na Apple com uma ação. Penso nela como nosso terceiro negócios”, afirmou Buffett em entrevista à CNBC em fevereiro. “É o maior comprometimento que temos em qualquer negócio, exceto seguros e estradas”, disse.

No final de semana, o megainvestidor fez sua primeira compra desde o início da pandemia do novo coronavírus. No domingo, a Berkshire Hathaway fechou a compra dos ativos de transmissão e armazenamento de gás natural da Dominion Energy por 4 bilhões de dólares. Considerando parte da dívida da empresa assumida pela empresa de Buffett, o negócio foi avaliado em 10 bilhões de dólares.

No início do ano, Buffett disse que, juntamente com seu sócio, Charlie Munger, iria continuar seguindo três princípios da empresa que deram certo nas últimas décadas. A base é investir em empresas variadas em que a empresa já tem participação, além de comprar novos negócios com bons retornos e valor abaixo do que consideram justo. Celulares e gás natural estão na lista.