Em feriado no Brasil, ações sobem lá fora com otimismo na retomada

As ações europeias subiram na segunda-feira, acompanhando os ganhos na Ásia, alimentados pelo otimismo em relação a uma recuperação da economia chinesa, enquanto os investidores permaneceram cautelosos em relação a um surto de casos domésticos de coronavírus.

O pan-europeu STOXX 600 subiu 0,3% a 0702 GMT, com as ações de telecomunicações e do setor automóvel a liderar os ganhos.

O índice de referência terminou sexta-feira com a sua segunda semana consecutiva de ganhos em apostas de mais estímulos fiscais dos EUA e expectativas crescentes de uma vitória democrática nas eleições presidenciais americanas.

Ainda assim, os ganhos na segunda-feira foram limitados por um salto em novos casos covid-19 que levantaram o espectro de mais ‘lockdowns’. O Primeiro Ministro britânico Boris Johnson deverá anunciar novas medidas na segunda-feira, enquanto Itália está a preparar novas restrições a nível nacional.

O FTSE 100 de Londres caiu 0,2%, enquanto que o FTSE italiano acrescentou 0,2%.