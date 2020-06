Eike Batista é condenado; Bolsonaro cria ministério e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Eike Batista é condenado a 8 anos de prisão no semiaberto por crime da OGX

Paulo Manuel Mendes Mendonça, ex-presidente da OGX, e Marcelo Faber Torres, ex-diretor da empresa, também foram condenados

Bolsonaro nomeia deputado do centrão para Ministério das Comunicações

O deputado Fábio Faria (PSD-RN) é genro do empresário Silvio Santos, dono do SBT. “Creio ser consenso nossa falha na Comunicação”, disse Bolsonaro

Shoppings voltam a abrir no Rio; veja restrições e o que diz especialista

Retomada de atividades deverá seguir regras como limite de lotação a um terço da capacidade dos estabelecimentos; pesquisador teme novos picos de covid-19

Primeiro dia da reabertura do comércio de rua de SP tem movimento intenso

As lojas cumpriram as medidas preventivas: mediram a temperatura dos clientes e forneceram álcool em gel na porta. Por outro lado, houve fila na entrada

Após despencar, inflação pode subir em junho com medidas de flexibilização

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu de uma deflação de 0,31% em abril para uma queda de 0,38% em maio

Policial envolvido na morte de Floyd paga fiança de R$ 3,7 mi e é solto

Thomas Lane e mais dois agentes são acusados de terem sido cúmplices de Derek Chauvin, o policial que pressionou o pescoço de Floyd por quase nove minutos

Estados Unidos alcança 2 milhões de casos de covid-19

Apesar de bater mais um marco, as novas infecções nos EUA têm se estabilizado; flexibilização de medidas de isolamento social já acontece

Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 26 milhões

O prêmio do concurso 2269 foi sorteado nesta quarta-feira pela Caixa Econômica Federal

Política e mundo

Mesmo com recuo da Saúde, Congresso quer divulgar números da covid-19

Dados estarão disponíveis nos portais do Congresso na próxima semana. Não foi definido se as informações serão apuradas com os estados ou com o governo

Fachin vota pela legalidade do inquérito das fake news, mas propõe limites

O julgamento da ação que questiona a validade do inquérito foi suspenso após o voto do relator do processo, e será retomado na próxima quarta-feira

MP-SP consegue acordo para não haver protestos contrários no mesmo dia

A ideia é evitar que os membros de ideologias diferentes se encontrem e conflitem na região, assim como aconteceu no final de semana do dia 31 de maio

Trump diz que não mudará nomes de bases em homenagem a escravocratas

Pedidos para renomear instalações militares ganharam força em meio a terceira semana de protestos pela morte de George Floyd

Morte de mais um homem negro por asfixia é investigada nos Estados Unidos

Assim como George Floyd, vídeos mostram Manuel Ellis, de 33 anos, chorando enquanto é algemado pela polícia no condado de Pierce, em Washington

Enquanto você desligou…

Odebrecht perde novo ‘round’ em briga com fundo americano

Justiça nega pedido para evitar transferência de controle da sucroalcooleira Atvos ao fundo norte-americano Lone Star

Brasil lidera redução salarial na América Latina, diz PageGroup

Em pesquisa exclusiva do PageGroup, Brasil se destaca na redução de salários e na baixa adesão ao home office

Sony apresenta hoje os novos jogos do PlayStation 5. Veja como acompanhar

A fabricante japonesa deve mostrar a primeira safra de games da sua nova geração de videogames em um evento online nesta quinta

Lucro da BR Distribuidora cai 50,9% para R$ 234 milhões no 1º trimestre

Resultado é influenciado por impactos da pandemia de coronavírus que reduziram os volumes de venda e as receitas das empresa

Colônia com 64 mil tartarugas é registrada na Austrália; veja vídeo

A ilha de Raine é a maior colônia de tartarugas-verde no mundo. Cientistas australianos dizem que ela é quase duas vezes maior do que se pensava

Netflix lança categoria com produções do catálogo sobre racismo

A ação faz parte do posicionamento da plataforma na luta contra a violência a pessoas negras, motivada pelos protestos #BlackLivesMatter

Curitiba estreia cinema drive-in hoje (11); paulistanos ganham um dia 17

Curitiba ganha Planeta Drive-In, enquanto São Paulo abre em 17 de junho o Belas Artes Drive-In, no Memorial da América Latina

Agenda

Com o feriado de Corpus Christi, a agenda econômica deve ser vazia no Brasil, sem nenhuma divulgação programada para esta quinta-feira (11).

Nos Estados Unidos, teremos mais uma divulgação semanal dos pedidos de seguro-desemprego, que é o indicador mais mais atualizado de como anda o mercado de trabalho do país. Além disso, será o divulgado por lá o PPI de maio, um indicador de inflação que mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.