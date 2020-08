Efeito cloroquina: Kodak cai após não receber dinheiro para fazer remédio

As ações da Eastman Kodak caíram 32% nesta segunda-feira, 10, após não conseguir um empréstimo de 765 milhões de dólares para produzir insumos farmacêuticos num novo programa de defesa da produção local, uma das bandeiras de Donald Trump em meio a pandemia do novo coronavírus.

Na última semana, o preço das ações subiram 250% em 24 horas após o anúncio do empréstimo. Em dois dias o ganho foi de 2.190%.

No Twitter, o O US International Development Finance Corp afirmou que: “em 28 de julho, assinamos uma carta de interesse com a Eastman Kodak. Recentes alegações de irregularidades levantam sérias preocupações. Não prosseguiremos, a menos que essas alegações sejam esclarecidas.”

O caso fez com que políticos como a senadora Elizabeth Warren se manifestasse, indo contra os anúncios repentinos de apoio à empresas sem antes uma investigação detalhada da situação e regularidade de cada uma delas.