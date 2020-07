Aonde vai a bolsa no 2º semestre; a greve do delivery e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após trimestre recorde, bolsas têm teste com segunda onda da covid-19

Países que reabriram a economia, como China, Alemanha e Estados Unidos viram um retorno nos casos da covid-19. Brasil segue firme na primeira onda

#Brequedosapps: entregadores fazem greve hoje por melhores condições

Entregadores de aplicativos vão parar as atividades hoje para reivindicar melhores condições de trabalho em meio à pandemia

Câmara debate vacina de Oxford contra a covid-19

Embaixador britânico é convidado. Desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, a vacina está na fase de testes em humanos

Retomada das aulas no Rio pode levar mais de um milhão de pessoas às ruas

Fiocruz condena a reabertura prevista pela prefeitura e diz que taxa de contágio da Covid-19 na cidade ainda é alta

Barrados na Europa, brasileiros podem viajar de férias a estes países

Quem quiser carimbar o passaporte durante a pandemia pode buscar destinos no Caribe, na África e na Ásia

Com ideologias opostas, Brasil e México se unem na negação da covid-19

Países já não vinham bem antes da chegada da pandemia e agora encaram as consequências tanto em termos de saúde quanto econômicos

Referendo constitucional na Rússia é um teste para Putin

População russa decide nesta quarta-feira sobre as mudanças na Constituição, na maior reforma constitucional desde o fim da União Soviética

Política e mundo

TSE reabre coleta de provas em ações contra campanha de Bolsonaro

O caso diz respeito ao hackeamento no Facebook do grupo “Mulheres unidas contra Bolsonaro”, que reunia 2,7 milhões de pessoas durante as últimas eleições

Câmara aprova texto-base de MP que flexibiliza ano letivo

De acordo com o texto aprovado, as escolas serão dispensados de cumprir os 200 dias do ano letivo por conta da pandemia de coronavírus

Senado aprova texto principal do projeto da Lei das Fake News

Pelo placar de 44 votos a 32, senadores aprovaram o texto principal, que ainda pode ser alterado por emendas; proposta ainda vai para a Câmara

Eleições americanas: Joe Biden desiste de comícios públicos por pandemia

Em contraste com a estratégia de Trump, o candidato democrata Joe Biden afirmou que vai seguir as ordens médicas e não realizará comícios durante a pandemia

Enquanto você desligou…

8 dicas de grandes empreendedores para inovar nos negócios

EXAME reuniu dicas de empreendedores como Fred Trajano, Mark Zuckerberg e Steve Jobs para ajudar negócios que desejam inovar por conta da crise

Estas são as empresas dos sonhos para jovens, gerentes e alta liderança

Uma empresa une os desejos de estudantes, gerentes e CEOs. Confira no ranking exclusivo da Cia de Talentos:

3 livros para se engajar na luta contra o racismo

Novos autores negros brasileiros escrevem sobre violência, letalidade da juventude e autodeclaração

Cade retira decisão que impedia acordo de pagamento entre Whatsapp e Cielo

Apesar da decisão, o serviço de pagamento via Whatsapp provavelmente não deve voltar a funcionar em breve porque o BC também bloqueou o acordo



EUA decide classificar Huawei e ZTE como ameaças à segurança nacional

A definição impede empresas norte-americanas de usarem um fundo governamental de 8,3 bilhões de dólares para comprar equipamentos das chinesas

Facebook diz que dará prioridade a notícias com fontes transparentes

A rede social informou que dará prioridade aos artigos respaldados, com base em informações de primeira mão e escritos por jornalistas identificados

Netflix investe US$ 100 milhões em bancos que financiam comunidades negras

Segundo a empresa, o dinheiro servirá de crédito a pessoas e empreendedores excluídos do sistema financeiro em ação contra a desigualdade racial

Agenda

Nesta quarta-feira (1), nos EUA, o Fed libera os dados da produção industrial americana no mês de junho, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

A atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Lives

12h – Finalmente o século XXI começou na saúde

Thomaz Srougi, fundador do Dr. Consulta, Pedro Batista, Diretor Geral da Prevent Senior, Ney Paranaguá, CEO da Maida, e André Sá, Co-Fundador da Klivo, conversam com Lucas Agrela, jornalista da EXAME

13h – Big Business – O despertar de um novo mundo

Evento gratuito da Cia. de Talentos debate ao longo do dia os desafios do futuro do trabalho e a transformação digital dos negócios.

Frase do dia

