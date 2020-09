É mulher e quer trabalhar com investimento? Curso gratuito abre inscrições

A CFA Society Brazil anuncia a reabertura das inscrições para o Young Women in Investment, curso online gratuito para mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro.

As inscrições poderão ser realizadas no site oficial do programa até o dia 4 de outubro. Serão escolhidas 35 jovens, que realizarão o treinamento de 11 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021.

No curso serão abordados tópicos de finanças, gestão e liderança. Caso a situação da pandemia permitir, poderão ser realizados eventos presenciais pontuais. Alguns encontros de networking poderão ocorrer após as 18h e serão informados com antecedência.

Após cumprirem a carga horária mínima de treinamento, as estudantes participarão de um programa de estágio remunerado, que durará entre quatro e seis meses, em uma das instituições parceiras: Apex Capital, banco Safra, Bradesco Asset Management, BTG Pactual, Citibank, Franklin Templeton, Itaú Unibanco, J.P. Morgan, Pragma, Santander, Votorantim e XP Inc.

As alunas serão apoiadas por mentores durante o curso online e o período de estágio, que será realizado na cidade de São Paulo.

As candidatas devem preencher alguns requisitos: estar cursando o último ou penúltimo ano do ensino superior nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, estatística, física, relações internacinais ou matemática, e ter formatura prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

Além disso, é necessário possuir nível intermediário de conhecimento da língua inglesa, com capacidade de leitura e interpretação de textos.

Informações

Inscrições: de 1º de setembro a 4 de outubro

Data do curso online: de 11 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas

Site