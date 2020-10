É amanhã: EXAME acompanha abertura de mercado com o Touro de Ouro

“Touro”, “Urso”. Uma conversa com esses termos pode parecer dizer respeito a um passeio no zoológico ou a um safári na África, mas ela pode se tratar apenas do mercado financeiro. As expressões bear market e bull market (referência a “urso” e “touro” em inglês, respectivamente) são alusões aos símbolos do mercado em alta ou em baixa.

Essa é a origem do nome do Touro de Ouro, que também atende pelo nome de Pablo Spyer, influenciador que tem conquistado fãs de todas as idades, e é cada vez mais conhecido por gente interessada em investir melhor seu dinheiro. Através de vídeos curtos postados em suas redes sociais de manhã e ao final do dia, falando rápido para uma câmera nervosa, Pablo Spyer explica quais são as principais notícias que estão afetando o mercado financeiro de uma maneira fácil e acessível.

É exatamente sobre isso que ele falará amanhã, em uma entrevista ao vivo com a editora de mercados da EXAME, Denyse Godoy, e com o analista-chefe de renda variável da EXAME Research, Bruno Lima. Nesta quinta-feira, 29, Spyer vai acompanhar a abertura do pregão da B3 discutindo com a jornalista e o analista as perspectivas para as empresas e o mercado brasileiro, após a divulgação, hoje, dos balanços de gigantes como o banco Bradesco, a mineradora Vale e a petroleira Petrobras.

A divulgação de balanços das grandes companhias de capital aberto têm grande influência na performance do mercado financeiro. A entrevista ao vivo acontece na quinta-feira, 29, pela manhã e pode ser acompanhada pelo canal do YouTube da EXAME.

Spyer criou o Touro de Ouro despretensiosamente em outubro de 2019, publicando vídeos curtos no começo e no final do dia sobre os acontecimentos que mais impactavam o mercado financeiro. A câmera nervosa e a fala rápida foram uma dica de seu pai, o jornalista Marcos Wilson, criador do Aqui Agora, telejornal popularesco que fez sucesso na década de 1990 no SBT.

Um ano depois, o Touro de Ouro conquistou uma legião de fãs de todas as idades. Costuma receber gravações de crianças gritando o bordão “Vai, Tourinhooooooooooo!”, é citado em cursos de finanças como referência de didática e simplicidade na educação financeira, e já foi até homenageado na letra de um rap criado por um espectador assíduo.

O touro é símbolo da bolsa de valores em alta porque, quando ataca, o animal joga sua vítima para cima com os chifres. Já o urso, símbolo do mercado em baixa, bate na vítima de cima para baixo. Spyer escolheu a escultura dourada como grande personagem dos vídeos porque também o lembra do símbolo da universidade em que se formou, a Florida International University: uma pantera dourada.