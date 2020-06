Dow Jones cai 3,8% com aumento de casos de covid-19 pós-reabertura nos EUA

Com a bolsa brasileira fechada por causa do feriado, as atenções se voltam para as negociações no exterior. Lá fora, o índice Dow Jones cai 3,8% nesta quinta-feira, ou 1.008 pontos, e caminha para o pior dia desde 1o de abril. A queda se dá principalmente pelo recuo das ações de companhias aéreas, em um cenário de aumento de casos do novo coronavírus após a abertura do comércio em alguns estados americanos. O índice S&P 500 vai na mesma direção com recuo de 3,1%, assim como o Nasdaq que cai 2,2%.

As ações da United, Delta, American e Southwest Airlines caem mais de 7% nesta quinta. Na ponta contrária, estão os papéis da Netflix e do Zoom registram alta de 1,8% e de 3,4%. As duas ações vinham de quedas recentes depois de um desempenho bastante positivo durante o período de isolamento social.

O pano de fundo que explica a queda das companhias aéreas e a alta das empresas de vídeo e entretenimento é o mesmo: o medo de uma segunda onda do coronavírus invadir os Estados Unidos, o que poderia instituir uma nova quarentena. Segundo reportagem da Associated Press, o Texas registrou três dias consecutivos de recorde de hospitalização por covid-19. Além disso, nove regiões da Califórnia viram aumento dos casos de contaminação ou de internação.

ADRs

Os papéis brasileiros refletem essas incertezas sobre o cenário de saúde pública nos Estados Unidos. Os recibos de ações (ADRs na sigla em inglês) da Vale caem 5,62% nesta quinta-feira. Já os da Petrobras recuam 5,96% – parte em função da queda do preço do barril de petróleo WTI que cai 7,5%. A explicação é que investidores estão saindo de ativos mais arriscados para ativos mais seguros, como ouro.