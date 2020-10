Dólar volta a subir e se aproxima dos R$ 5,80 com receio sobre 2ª onda

O mercado retoma o tom de cautela nesta quinta-feira, 29, com os investidores avaliando os possíveis efeitos econômicos da segunda onda de coronavírus, que já levou a França e a Alemanha a decretarem lockdown. Em meio ao clima ainda tenso no mercado, o dólar abriu em alta no Brasil, chegando a ser negociado próximo dos 5,80 reais no mercado de futuros. No câmbio à vista, a moeda americana sobe 0,19% e é também é vendida a 5,774 reais. Na máxima do dia, a moeda chegou a 5,79 reais. O Ibovespa futuro, por outro lado, tem leve alta, acompanhando a recuperação dos índices americanos.

Na Europa, a busca por oportunidades após as recentes desvalorizações fez os principais índices de ações subirem ainda pela manhã. Mas já viraram para queda. Caindo 1,5%, a bolsa da Espanha é o principal destaque negativo do continente. Segundo o El País, quase todas as regiões do país ibérico devem fechar suas fronteiras ainda nesta semana. O índice pan-europeu Stoxx 600 recua 0,54%.

O que ajuda a conter o pessimismo no mercado são os dados da economia americana, que vieram melhores do que o esperado. Divulgado nesta manhã, o PIB dos Estados do Unidos do terceiro trimestre, que teve crescimento de 33,1% em relação ao trimestre anterior, quando a economia americana teve contração de 31,4%. A expectativa era de 32% de alta no período.

Outro dado que ajuda a manter alguma esperança sobre a recuperação da maior economia do mundo foram os pedidos semanais de seguro desemprego, que caíram para a mínima desde o início da pandemia. Na semana, foram registrados 751.000 pedidos contra a estimativa de 775.000. Os números da semana anterior, porém, foram revisados para cima, para 791.000.

Na bolsa, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2022 caem cerca de 1,4%, após o Comitê de Política Monetária (Copom) manter a taxa Selic estável em 2% e deixar a porta aberta para novos cortes, ainda que considere que “o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno”. O comunicado contraria a expectativa contrariou a expectativa de alguns investidores, que esperavam uma sinalização de alta de juros para as próximas reuniões. No comunicado, o Copom também disse que vê os dados de inflação com “atenção”, mas voltou a dizer que o efeito inflacionário é “temporário”.

Também houve decisão sobre taxa de juros na Europa, onde o Banco Central Europeu (BCE) manteve tudo como estava. No mercado, se especula que o BCE possa reforçar os estímulos econômicos para atenuar os efeitos da pandemia no continente.