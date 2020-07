Dólar recua com expectativa de estímulo de US$ 1 tri nos EUA

O dólar iniciou a semana em queda contra o real, acompanhando o movimento global de desvalorização da moeda americana, com a expectativa de que senadores republicanos apresentem o pacote de 1 trilhão de dólares nesta segunda. Às 9h30, o dólar comercial caía 0,2% e era vendido por 5,196 reais.

Na véspera, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin afirmou em entrevista à emissora Fox News que os republicanos finalizaram o pacote de estímulo para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. “O governo [Trump] e os republicanos do Senado estão completamente na mesma página”, disse.

“Há a expectativa de que o governo americano dê o início hoje para o processo da segunda fase do auxílio. É mais um estímulo fiscal na mesa”, comentou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti, vê como positivo o pacote de estímulo para moedas emergentes. “É normal que com mais dólar em circulação a moeda se desvalorize. Isso é o que está ajudando as moedas ligadas a commodities, como o real, se valorizarem”, afirmou.