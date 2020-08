Dólar recua com aproximação de Bolsonaro com Legislativo

O dólar abriu em queda nesta quinta-feira, 13, após o presidente Jair Bolsonaro sinalizar aproximação com líderes do chamado “Centrão”. A expectativa do mercado é de melhora na relação entre Executivo e Legislativo e favoreça o andamento das reformas. Às 9h20, o dólar comercial caía 1,2% e era vendido por 5,386 reais.

Na véspera, Bolsonaro escolheu o deputado e ex-ministro de Michel Temer Ricardo Barros (Progressista-PR) para assumir o cargo de líder do governo na Câmara no lugar do Major Vitor Hugo (PSL-GO).

“O Bolsonaro fez alguns acertos com o ‘Centrão’, o que deve facilitar a aprovação de algumas medidas importantes do governo. Talvez, ele tivesse que ter feito isso desde o começo”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Na quarta-feira, Bolsonaro se reuniu com os líderes do Congresso e, em discurso à imprensa, se comprometeu com o teto de gastos ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A aproximação com o Legislativo ocorre após saída de membros da cúpula do Ministério da Economia por falta de avanços em pautas econômicas. Na véspera, o dólar fechou em alta, com o mercado repercutindo negativamente o pedido de demissão de Selim Mattar, então secretário especial de Privatização e Desestatização.

No exterior, o dólar opera misto contra moedas emergentes, subindo contra a rúpia indiana e levemente em queda perante o peso mexicano e o rublo russo. Entre elas, o real é a moeda que mais se valoriza.