Dólar recua na esperança de pacote de estímulo bilionário na Europa

O dólar cai contra o real, nesta segunda-feira, 20, acompanhando a desvalorização global da moeda americana. No radar dos investidores seguem as negociações na União Europeia, que se arrastam desde sexta-feira, para a aprovação do pacote de estímulo econômico. Às 9h30, o dólar comercial caía 0,2% e era vendido por 5,374 reais.

Líderes dos 27 países que compõem a UE debatem o valor do fundo de estímulo que, a princípio, seria de 750 bilhões de euros, mas deve ficar em 390 bilhões de euros, segundo o que fontes contaram à agência Bloomberg.

A chanceler alemã. Angela Merkel, que havia afirmado, na sexta, que as negociações seriam “muito, muito difíceis”, já admite que o acordo pode sair ainda hoje.

“E expectativa era de que o pacote fosse maior que 390 bilhões de euros. Apesar disso, o mercado não recebeu a informação de forma ruim. Pelo contrário”, afirmou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Na Europa, o euro se valoriza frente ao dólar, puxando para baixo o índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra divisas algumas das divisas mais negociadas do mundo.

Contra as principais moedas emergentes, o dólar tem um dia misto, ganhando força contra a lira turca e o peso mexicano, mas perdendo em relação ao rublo russo e a rúpia indiana.