Dólar cai e caminha para fechar em queda pelo quarto pregão consecutivo

O dólar recua contra o real nesta sexta-feira, 4, com a manutenção do otimismo com avanços de reformas e após a divulgação dos dados oficiais do mercado de trabalho americano referentes ao mês de agosto. Às 9h50, o dólar comercial caía 0,6% e era vendido por 5,258 reais.

Divulgado nesta manhã, o payroll apontou para a criação de 1,371 milhão de empregos não-agrícolas nos Estados Unidos, quase em linha com as expectativas de 1,4 milhão. Mas, a taxa de desemprego veio bem melhor do que a esperada, caindo de 10,2% para 8,4%, confirmando o quarto mês seguido de melhora do mercado de trabalho americano. A mediana das projeções era de queda para 9,8%.

“A taxa de desemprego caiu com força, o que nos mostra que o ADP veio exagerado [na quarta-feira]”, diz Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

Segundo Spyer, o cenário brasileiro ainda é de otimismo com o andamento de reformas, que ajuda valorizar o real. Ele também conta que outros dois fatores têm contribuído para a recente desvalorização da moeda americana no Brasil.

Um dos motivos são os dados da economia nacional, que tem surpreendido positivamente os investidores. Na véspera, foi divulgada a produção industrial brasileira, mostrando um crescimento de 8% em julho em relação ao mês anterior, sendo que as expectativas eram de 5,7% de alta. Já o PMI composto de agosto ficou em 53,9 pontos no Brasil, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade econômica e dos 47,3 pontos esperados.

“O PMI composto mostrou uma recuperação em [formato] Nike. No país, o consumo de energia está em alta, assim como os dados de tráfego de veículos pesados e o consumo de papelão ondulado”, comenta.

A outra razão, segundo Spyer, para a valorização do real tem sido a recomendação de compra por parte de alguns dos principais bancos internacionais, com o JPMorgan e o Bank of America. “ Os investidores estrangeiros estão montando posição em real e desmontando em dólar”, afirma Spyer