BC faz leilão de dólar, mas não segura forte alta; Ibovespa cai mais de 3%

Os temores globais sobre os sobre os efeitos econômicos da segunda onda de coronavírus volta a ditar o ritmo do mercado brasileiro trabalhos nesta quarta-feira, 28. No radar, está a possibilidade de a França decretar um lockdown de um mês, sondada pela imprensa local. Na bolsa brasileira, o Ibovespa tem tido forte queda desde o início do pregão e às 13h23 caia 3,16% para 96.455 pontos. Já o dólar segue em trajetória de alta, tendo tocado a máxima de 5,789 reais ainda nos primeiros negócios do dia. A cotação é a maior desde maio, quando a moeda americana chegou a ser negociada próxima dos 6 reais.

A alta do dólar ocorre em linha com a valorização da moeda americana no mundo. Entre as moedas emergentes, o rublo russo é a que mais se desvaloriza perdendo mais de 2% de valor frente ao dólar. O euro também apresenta forte depreciação, refletindo a segunda onda no continente. Ainda pela manhã, o Banco Central chegou a fazer leilão à vista de 1,04 bilhão de dólares à vista para tentar arrefecer a valorização da moeda americana. Embora a injeção de liquidez tenha levado a moeda para a casa dos 5,74 reais, mas não inverteu a direção da moeda, que segue em alta. “É complicado ficar fazendo leilão em um cenário desses. É nadar contra a corrente”, afirma André Machado, sócio-fundador do Projeto Os 10%.

Também pesa negativamente sobre as bolsas de valores a declaração do presidente Donald Trump de que os estímulos americanos não irão sair antes das eleições americanas. Ainda que isso já fosse dado como quase certo pelo mercado, a fala chegou fez o Ibovespa futuro perder cerca de 1.500 pontos entre às 17h e às 18h de terça, quando o mercado à vista já havia encerrado.

No ambiente interno, o dia é de agenda recheada, com uma série de resultados corporativos e decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) no radar dos investidores. Mas, o pessimismo sobre a segunda onda tem se sobreposto. “O mercado está começando a sentir cheiro de março novamente. Nós já vimos esse filme”, comenta Machado. “Lockdown é fábricas paradas, empresas paradas. Mas, diferentemente do início da pandemia, temos visto parte da população protestando contra medidas de isolamento, como na Itália. Isso também pode acontecer na França.”

Entre os resultados divulgados entre o encerramento do pregão de ontem e a abertura do de hoje estão os da Localiza, Smiles, Raia Drogasil, Gerdau, e Telefônica. Mas independente se foi bom ou ruim, todos os papéis do Ibovespa do índice Small Caps são negociados em queda nesta quarta. Na agenda, também está a divulgação de alguns dos principais resultados da temporada. Entre eles, estarão os da Petrobras, Vale e Bradesco, que devem apresentar seus balanços nesta noite.

Para a decisão do Copom, o mercado segue apostando na manutenção da taxa de juros Selic a 2% ao ano, mas deve ficar atento ao comunicado, em busca de pistas sobre como o órgão está avaliando os recentes dados de inflação, que tem superado as expectativas. Há esperança de que haja alguma sinalização dobre alta de juros.