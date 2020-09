Dólar recua com otimismo com agenda de reformas e alívio fiscal

O dólar virou para queda contra o real ainda nos primeiros negócios desta quarta-feira, 2, com os investidores ainda otimistas com o andamento da agenda econômica do governo. Às 9h50, o dólar comercial caía 0,4% e era vendido por 5,361 reais.

Apesar da valorização do dólar nos primeiros negócios do dia, no cenário interno, o mercado ainda repercute positivamente o anúncio do governo de que o projeto da reforma administrativa será entregue ao Congresso já na quinta-feira, 3.

Na noite de terça-feira, 1, a Câmara aprovou o marco do gás, apelidado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, de “choque da energia barata”, que pode destravar investimentos de até 60 bilhões de reais no país. “A aprovação e a entrega da reforma administrativa trazem a percepção de alívio do risco político e fiscal”, comenta Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

No radar dos investidores está a variação de empregos privados nos Estados Unidos referentes ao mês de agosto. Divulgado nesta manhã pelo instituto ADP, o dado revelou a criação de 428.000 postos de trabalho. Embora tenha sido o quarto mês consecutivo de recuperação do mercado de trabalho americano, o número veio abaixo dos 950.000 novos empregos esperados.

No exterior, a moeda americana se valoriza perante as principais moedas emergentes, como o peso mexicano, o rublo russo e a lira turca. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra seus pares desenvolvidos, avança 0,24%