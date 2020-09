Dólar sobe 2% com temores sobre novo lockdown na Europa

O dólar abriu em forte alta nesta segunda-feira, 21, com a aversão ao risco no mundo. No mercado internacional, os investidores ponderam os impactos de novas medidas de isolamento social na Europa, que vive o aumento dos casos de coronavírus. Algumas partes do continente, como a capital espanhola Madri, restrições já foram retomadas.

Às 9h40, o dólar comercial subia 2% para 5,483 reais. A moeda americana também se valoriza contra outras moedas emergentes, como o peso mexicano, lira turca, rublo russo e o rand sul-africano. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar perante seus pares desenvolvidos, sobe 0,5%, puxado pela desvalorização de 0,46% do euro.

Entre os países mais atingidos pela segunda onda de contaminação estão França e Reino Unido, que bateram recorde de casos diários entre sexta-feira, 18, e domingo, 20. Em meio à nova alta do número de infectados, o governo britânico pondera decretar um segundo lockdown, o que provocar novos danos à já combalida economia local.

No radar dos investidores também estão notícias sobre transações suspeitas de 2 trilhões de dólares envolvendo os bancos HSBC, JPMorgan, Bank of New York Mellon, Standard Chartered Bank e Deutsche Bank.

As informações foram apuradas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês), o mesmo que apurou casos de lavagem de dinheiro que ficaram conhecidos como Panamá Papers.

“Isso gera insegurança. São bancões que deveriam tomar todos os cuidados para não permitir a lavagem de dinheiro e se vê que não estavam ligando para isso. Em um primeiro momento, essa desconfiança acaba contaminando outros bancos”, comenta Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.