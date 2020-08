Dólar tem forte valorização à espera de definição sobre estímulo americano

O dólar sobe contra o real nesta segunda-feira, 3, acompanhando a valorização global da moeda americana, enquanto os investidores aguardam definições sobre o pacote de estímulo americano de 1 trilhão de dólares.

Às 10h50, o dólar comercial avançava 2,7% e era vendido por 5,300 reais. Com variação semelhante, o dólar turismo era cotado a 5,59 reais.

Por outro lado, dados da indústria chinesa e europeia superaram as estimativas do mercado e impendem uma fortificação ainda maior do dólar.

Na China, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial de julho ficou em 52,8 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a contração da expansão da atividade e superior aos 51,3 pontos projetados por analistas. Na Zona do Euro, o PMI industrial ficou em 51,8 pontos ante os 51,1 pontos esperados.

“Por mais que os PMIs tenham sido positivos, ainda tem o problema de negociação do pacote de 1 trilhão de dólares no Congresso americano. Não está havendo acordo entre democratas e republicanos e isso está fazendo o dólar se valorizar”, afirmou Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas desenvolvidas avança 0,5%. Em relação às divisas emergentes, o dólar se valoriza perante o peso mexicano, a lira turca e a rúpia indiana.