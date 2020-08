Dólar recua para baixo de R$ 5,50 com manutenção de juros baixos nos EUA

O dólar tem forte queda contra o real nesta sexta-feira, 28, em linha com a desvalorização global da moeda americana, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, anunciar a adoção de meta de inflação média, que tende a manter as taxas de juros americanas próximas de zero por mais tempo.

Às 9h20, o dólar comercial caía 1,5% e era vendido por 5,495 reais. No exterior, o dólar também se desvaloriza perante as principais moedas emergentes e desenvolvidas.

O índice Dxy, que mede o desempenho da divisa americana contra uma cesta de moedas fortes cai 0,88%, caminhando para a maior queda desde maio.

“Com os juros baixos nos Estados Unidos, o mercado procura outros lugares para aplicar. Deve continuar saindo dinheiro de lá”, afirma Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

No Brasil, as atenções dos investidores se voltam para a apresentação do auxílio emergencial do ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o blog de Gerson Camarotti, no G1, Guedes deve ceder ao pedido do presidente Jair Bolsonaro de deixar o valor em 300 reais. Agora, o mercado se pergunta de onde vai sair o dinheiro para que o não os custos do programa não excedam o teto de gastos.