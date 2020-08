Dólar cai com avanço em debate de estímulo americano e à espera de Copom

O dólar recua contra o real, nesta quarta-feira, 5, acompanhando o movimento global de desvalorização da moeda americana, após sinalizações de avanços no debate sobre pacote de estímulo econômico no Congresso americano.

Às 10h40, o dólar comercial caía 0,3% e era vendido por 5,267 reais. Com menor liquidez, o dólar turismo recuava 0,7% para 5,55 reais. O dólar também se desvaloriza contra as principais moedas emergentes, como o peso mexicano, rublo russo e a rúpia indiana, e frente a seus pares desenvolvidos. O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra uma cesta de divisas fortes cai 0,6%.

O otimismo global se deve às recentes declarações do presidente Donald Trump e da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, sobre os avanços nas negociações sobre o pacote de estímulo. Na véspera, Pelosi se reuniu com representantes da Casa Branca para discutir o tema.

De acordo com o jornal Washington Post, as conversas foram positivas, com ambos os lados concordando em tentar finalizar um acordo até o fim desta semana para que se realize uma votação no Congresso já na próxima semana.

Os dados do ADP, que servem como prévia do payroll, apontaram para a criação de 167.000 postos de trabalho nos Estados Unidos, em julho, ante a expectativa de 1,5 milhões de empregos. Embora tenha ficado bem abaixo das expectativas, os números de junho foram revisados para cima de 2,369 milhões de novos empregos para 4,314 milhões.

No cenário interno, as atenções estão voltadas para o Comitê de Política Monetária (Copom), que irá decidir qual será a meta da taxa básica de juros Selic nesta noite. No mercado, as expectativas apontam para mais um corte de 0,25 ponto percentual, como sinalizado na ata da última reunião.

Em teoria, um novo corte da taxa Selic poderia pressionar o dólar para cima, já que os investimentos em renda fixa tendem a ficar ainda menos atrativos, afastando a entrada de dólar especulativo. Mas, para Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus, o esperado corte da Selic já está precificado. “Quem tinha que sair por causa do corte de juros já saiu”, afirmou.