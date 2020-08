Dólar recua com otimismo por tratamento contra coronavírus

O dólar recua contra o real nas primeiras negociações dessa segunda-feira, 24, acompanhando a queda global da moeda americana. O que motiva o movimento é a busca por mais risco, após o presidente Donald Trump autorizar um novo tratamento contra o coronavírus e anunciar que pretende acelerar o uso da potencial vacina da AstraZeneca até as eleições americanas, que serão realizadas no início de novembro.

Às 12h40, o dólar comercial caía 0,1% e era vendido por 5,603 reais. O dólar também se desvaloriza contra o peso mexicano, a rúpia indiana e o rublo russo. O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra divisas forte cai 0,4%.

O novo tratamento autorizado por Trump envolve a transfusão de sangue de pacientes que já foram curados da Covid-19 (com anticorpos contra a doença) para aqueles que ainda estão com o vírus o ativo no corpo. A eficácia desse tipo de tratamento é de 35%, segundo a secretaria de Saúde dos EUA.

No Brasil, o pacote de estímulos denominado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de “Big Bang” repercute positivamente no mercado. “As ideias são boas. Um pacote sempre vem para o bem, então, no primeiro momento, a reação é positiva”, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Por outro lado, há dúvidas sobre a sustentabilidade do pacote. “O déficit interno está bem grande. Vale lembrar que tem o imposto semelhante à CPMF embutido. Não se sabe como será a arrecadação. De repente consegue cumprir, mas ainda tem muitas interrogações”, afirma Nagem.