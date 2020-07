Dólar cai e é negociado por R$ 5,30 após queda do desemprego nos EUA

O dólar cai contra o real, nesta quinta-feira, 2, acompanhando o movimento global de desvalorização da moeda americana. O movimento reflete o otimismo dos investidores com a recuperação da maior economia do mundo, após os dados o relatório oficial sobre o mercado de trabalho americano, o payroll,ter superado as expectativas do mercado. Às 11h20, o dólar comercial caía 0,5% e era vendido por 5,291 reais, enquanto o dólar turismo, com menor liquidez, recuava 2,8%, cotado a 5,57 reais.

Divulgado nesta manhã pela Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, o payroll revelou que, em junho, foram criados 4,8 milhões de empregos não-agrícolas no país, superando as expectativas do mercado, que esperava um saldo positivo de 3 milhões de vagas no mês. Também foi revisado para cima o payroll de maio, de criação de 2,509 milhões para 2,699 milhões de empregos. Com isso, a taxa de desemprego americana caiu de 13,3% para 11,1%.

Os dados ajudaram a impulsionar os mercados do mundo inteiro. Nos EUA, os índices americanos que já estavam em alta, ainda repercutindo o otimismo com a vacina do coronavírus que vem sendo desenvolvida pela Pfizer, subiram ainda mais, enquanto o dólar aprofundou suas perdas contra pares desenvolvidos e moedas emergentes.

“Os números vieram bem acima do esperado. Isso gerou uma expectativa de melhora generalizada. Os cenários mais fatalistas estão começando a perder força”, afirmou Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset

Apesar do otimismo, no ano, o saldo do mercado de trabalho americano ainda é negativo em mais de 10 milhões de vagas, tendo em vista que, somente em abril, foram registradas perdas de 20,5 milhões de vagas.

No radar do mercado, também estão os protestos em Hong Kong, desencadeados após a China aprovar a lei de segurança nacional sobre o território autônomo. Os investidores temem que os Estados Unidos, contrário à medida, faça duras retaliações comerciais. Na véspera, a Câmara americana aprovou um projeto de lei que penaliza bancos que façam negócios com autoridades chinesas que apoiaram a lei de segurança nacional.