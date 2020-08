Dólar cai com otimismo por mais estímulo econômico nos EUA

O dólar recua contra o real nesta terça-feira, 11, com o maior apetite por risco no mundo, após o presidente Donald Trump anunciar que avalia cortar impostos sobre ganho de capital e reduzir impostos de renda de famílias de classe média.

Às 9h30h, o dólar comercial caía 0,4% e era vendido por 5,444 reais. com variação semelhante, o dólar turismo era cotado a 5,75 reais. No exterior, a moeda americana também se desvaloriza contra outras moedas emergentes, como o peso mexicano, o rublo russo e a lira turca. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra pares desenvolvidos, recua 0,4%.

“Há uma expectativa favorável de que Trump faça esses cortes de impostos. É injeção direta de capital”, comentou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

A queda de internações em alguns estados americanos, como Califórnia, também tem sido comemorada no mercado.

Enquanto isso, na Rússia, a primeira vacina contra o coronavírus foi registrada. A intenção do governo russo é fazer vacinação em massa já a partir de outubro deste ano. Por outro lado, há grandes dúvidas com relação a sua eficácia, já que seu desenvolvimento não seguiu os mesmos padrões de transparência de empresas como Pfizer, Moderna e AstraZeneca, que também estão na corrida pela vacina.

Por isso, para Laatus, o efeito do registro da vacina russa nos mercados é limitado. “Eles fizeram um processo obscuro”, comentou.