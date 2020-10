Dólar recua após reaproximação entre Guedes e Maia

O dólar recua contra o real nesta terça-feira, 6, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocarem um ponto final na briga que tiveram na semana passada e unirem esforços para aprovações de reformas. Às 9h41, o dólar comercial caía 0,65% e era vendido a 5,53 reais.

Depois de terem trocado acusações, Maia e Guedes selaram a paz em jantar arquitetado por parlamentares na noite de segunda feira, 5. Ao fim da ceia, o presidente da Câmara admitiu que havia sido “indelicado e grosseiro” e reforçou o compromisso com a agenda reformas, mas que a regulamentação do teto de gastos é prioridade.

“O cenário é de céu azul, com a reaproximação entre os dois. Isso aumenta a expectativa de aprovação de pautas econômicas”, afirma Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos. Na semana passada, o confronto entre os dois chegou a elevar o dólar para cima dos 5,65 reais pela primeira vez desde maio.

Com a melhora do ambiente político local, o real se destaca nesta terça como a moeda que mais se valoriza entre as emergentes, que operam de forma mista contra o dólar. Além do real, o peso mexicano e o rublo russo se valorizam, mas a lira turca e a rúpia indiana perdem valor.

O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra pares desenvolvidos, caminha para o sétimo pregão de queda dos últimos 8.

No exterior, investidores dão uma pausa ao clima de euforia que tomou os mercados no início da semana, com a alta médica do presidente Donald Trump, que está com coronavírus. No radar, está o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que será feito em conferência virtual da reunião anual da Associação Nacional de Economia Empresarial (NABE, na sigla em inglês).

Os investidores também estão atentos ao andamento de um novo pacote de estímulo trilionário nos Estados Unidos. Por lá, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin demonstram sinais de progresso nas negociações. Mas, de acordo com a Bloomberg, as divergências seguem significativas.