Dólar recua após PIB ficar acima das expectativas do mercado

O dólar recua contra o real, na manhã desta sexta-feira, 29, apesar da apreensão dos investidores antes da entrevista coletiva em que o presidente Donald Trump irá tratar de assuntos sobre a China. Entre os fatores que fortalecem a moeda brasileira estão o PIB do primeiro trimestre, que veio acima das expectativas do mercado, e as últimas falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Netto, que reiterou o poder de atuação da autarquia. Às 9h30, o dólar comercial caía 0,6% e era vendido por 5,356 reais.

Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) anunciou que, no primeiro trimestre, o PIB brasileiro teve queda de 0,3% na comparação anual, enquanto a expectativa média era de contração de 0,4%. “O mercado gostou. Esse 0,1% faz toda diferença”, afirmou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Segundo Laatus, o último pronunciamento de Campos Netto também ajuda a fortalecer o real. Na véspera, o presidente do BC disse que estava preparado para atuações mais incisivas no câmbio, antes de o real sair das mínimas do ano. “Ele mandou um recado claro. Quem apostar contra o real vai quebrar a cara”, disse Laatus.

Apesar do tom positivo no início deste pregão, a tensão sobre o que Trump pretende fazer em relação à China mantém o alerta dos investidores ligado. “Se ele anunciar sanções vai azedar o mercado e pode fazer com que o real suba”, comentou Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

A expectativa é a de que o presidente americano anuncie medidas duras como forma de retaliação à tentativa da China de aumentar o controle sobre Hong Kong. Nesta semana, o parlamento chinês aprovou a lei de segurança nacional, motivo de protestos do território autônomo.

Ruik também avalia que o a “briga da Ptax” de fim de mês pode pressionar o dólar para cima. “A gente acredita que os comprados vão estar mais fortes nessa sessão.”

No exterior, o dólar se desvaloriza frente a moedas fortes, como o iene, o euro e a libra esterlina. “O mundo está buscando proteção em ativos que não estejam atrelados aos Estados Unidos”, disse Laatus.