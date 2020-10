Dólar descola do exterior e sobe com briga entre Maia e Guedes

O dólar sobe contra o real nesta quinta-feira, 1, na contramão da desvalorização da moeda americana no exterior. O movimento reflete as incertezas do mercado interno sobre os desdobramentos do Renda Cidadã e o recente desentendimento entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Às 9h44, o dólar comercial subia 0,1% e era vendido por 5,622 reais

Na véspera, Paulo Guedes chegou a dizer que as privatizações não tinham andamento devido a um suposto acordo entre Maia e partidos da esquerda. A declaração foi rebatida por Maia, que afirmou que o motivo de as pautas não avançarem é pela falta de base do governo e que Guedes estava tentando tirar o foco do debate sobre teto de gastos. O presidente da Câmara também disse que o ministro estava “desequilibrado” e sugeriu assistir ao filme “A Queda”, que conta a história da derrocada de Adolf Hitler.

“O mercado interno está muito delicado. O governo não consegue sentar e conversar [com parlamentares]. Tem pressão de Maia e Guedes”, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Apesar do cenário interno turbulento, o exterior segue positivo, com expectativa de novos estímulos nos Estados Unidos. Dados da maior economia do mundo também contribui para o bom humor dos investidores globais.

Divulgado nesta manhã, os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram abaixo das expectativas, em 837.000 ante 850.000 esperados. O número foi o menor desde o início dos impactos da pandemia no mercado de trabalho americano, em meados de março.

Com o tom mais positivo no mercado internacional, o dólar recua contra a maioria das principais moedas emergentes, com destaque para o peso mexicano, que se valoriza mais de 1%. Já o índice Dxy, que mede o desempenho do dólar perante pares desenvolvidos cai pelo quarto pregão consecutivo.