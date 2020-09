Dólar sobe após dado de desemprego americano e pode ter 5º pregão de alta

O dólar abriu em queda contra o real, nesta quinta-feira, 24, cedendo parte das recentes valorizações, mas voltou a ganhar força, após a divulgação dos dados semanais de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos, que voltaram a ficar acima das expectativas. Às 9h32, o dólar subia 0,4% e era vendido por 5,589 reais. Caso encerre em alta, este será o quinto pregão seguido de valorização do dólar.

Divulgados nesta manhã, os pedidos de seguro desemprego voltaram a decepcionar pela terceira vez consecutiva. Divulgado nesta manhã, o número de pedidos ficou em 870.000, acima dos 840.000 previstos. Os pedidos também superaram os registrados na semana passada, que foram revisados de 860.000 para 866.000.

“O mercado ainda está muito indefinido. Se não tivesse nada negativo, a tendência é o dólar perder força contra o real. Todo mundo sabe que o preço do dólar está exagerado aqui”, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

No exterior, a moeda americana segue em trajetória alta contra as principais divisas emergentes, com exceção da lira, que se valoriza após o governo turco elevar os juros para conter a inflação.

“Essa elevação de Juros na Turquia acende um sinal de alerta de que as economias emergentes não conseguem ficar com juros baixos por muito tempo”, comente Nagem.

No Brasil, os recentes dados de inflação também voltaram a ganhar destaque no mercado, com os recentes indicadores superando as estimativas do mercado. Ainda que os investidores descartem um alta da taxa de juros Selic para este ano, há expectativa para de aumento a partir do ano que vem.

No radar dos investidores também estão as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em sua última de três audiência no Congresso americano nesta semana. Na véspera, Powell voltou a falar da necessidade de novos estímulos fiscais para que a recuperação da maior economia do mundo tenha continuidade. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também fará declarações públicas nesta quinta.