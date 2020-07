Dólar oscila sem viés definido com realização e otimismo com vacina

Depois de abrir em queda e ser negociado próximo da mínima de três semanas, o dólar passou a ganhar força e entrou em terreno negativo. Ainda assim, o clima é de otimismo com os avanços da potencial vacina contra a Covid-19 da farmacêutica americana Moderna. Às 11h20, o dólar comercial subia 0,1% e era vendido por 5,352 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, avançava 0,4%, cotado a 5,65 reais.

Na mínima da sessão, o dólar comercial chegou a ser vendido abaixo dos 5,30 reais pela primeira vez desde 25 de junho. A partir de então, a moeda americana passou a subir.

“O dólar está muito volátil nesses últimos dias. O pessoal não está muito posicionado no dólar. Então qualquer movimento, já tem uma certa realização de lucro, mas deve terminar em queda”, disse Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

O bom humor do mercado se deve ao artigo publicado na revista cientifica The New England em que a Moderna informou que teve sucesso em todos os 45 voluntários testadas. A companhia vai iniciar na terceira fase de testes, com 30.000 pessoas, em 27 de julho.

“A esperança de que a vacina já seja produzida em larga escala logo trouxe euforia a todos os mercados e com o dólar não foi diferente”, afirmou Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research, também ressalta otimismo sobre o resultado dos testes da vacina que vem sendo desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que serão publicados nesta quinta-feira, 16, segundo a Reuters.

Embora o conglomerado farmacêutico britânico já tenha dado início a terceira fase de testes, os detalhes da fase 1 ainda não foram divulgados.

“A notícia comentando que amanhã sairá a notícia da evolução da vacina da AstraZeneca também deu mais uma puxada no mercado. Tem muita coisa nova nessa frente. Dito isso, dia de propensão a risco”, disse Lima.