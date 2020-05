Dólar vira para alta com dúvidas sobre potencial vacina

O dólar acelerou os ganhos contra o real na última hora de pregão e fechou em alta, nesta terça-feira, 19, após o site de notícias médicas Stat contestar a eficácia da potencial vacina apresentada, na véspera, pela americana Moderna. Segundo especialistas de universidades americanas contatados pelo Stat, não há maneiras de saber o quão factível é a vacina da Moderna, pois a empresa não apresentou dados suficientes. O dólar comercial, que chegou a abrir em queda, subiu 0,7% e encerrou cotado a 5,761 reais. O dólar turismo avançou 0,3%, a 6,05 reais.

“Na duvida sobre a eficácia da vacina, o investidor corre para o dólar’, disse Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

No exterior, a moeda americana ganhou força frente a divisas de países emergentes após a notícia da Stat. No entanto, não foi suficiente para reverter a queda do dólar.

Por aqui, a maior parte do pregão foi ditada pela incerteza sobre o megaferiado da cidade de São Paulo. Por volta das 12h, o dólar chegou a virar para alta, com dúvidas sobre se as instituições financeiras abririam nos próximos dias, fazendo o Banco Central atuar no mercado de câmbio com leilão de swap de 500 milhões de dóalres.

“O dólar não para [com o feriado municipal], mas São Paulo é o pulmão do país. A maior parte da movimentação vem de lá”, explicou Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos. Segundo ele, as incertezas sobre o megaferiado levaram à antecipação de algumas operações que seriam feitas no decorrer da semana.

De acordo com Ruik, em meio à indefinição sobre o funcionamento do mercado brasileiro, alguns importadores também aproveitaram o momento de baixa da moeda para comprar dólares. “Tanto que depois que tocou 5,68 reais, ele passou a subir e só foi parar com intervenção do Banco Central.

O cenário política não teve grandes impactos nas negociações, mas as atenções ainda estão voltadas para a possibilidade de o vídeo da reunião ministerial se tornar público ainda hoje. “Se o vídeo deixar claro que o presidente Jair Bolsonaro quis trocar o comando da Polícia Federal para defender os filhos, vai estressar o real”, disse Ruik.