Dólar dispara em volta de feriado e supera os R$ 5

O dólar sobe contra o real, nesta sexta-feira, 12, em movimento de ajuste, após os mercados globais terem sangrado na véspera. Como não houve pregão no dia anterior, em função do feriado, os efeitos negativos são sentidos hoje no mercado brasileiro. Às 9h40, o dólar comercial subia 1,9% e era vendido por 5,032 reais. Mais cedo, a moeda americana chegou a registrar alta de mais de 3%. O dólar turismo, com menor liquidez, subia 2,3%, cotado a 5,31 reais.

Na quinta-feira, as bolsas internacionais e divisas de países emergentes apresentaram fortes desvalorizações, refletindo o movimento de maior aversão a risco, após estados do oeste americano apresentarem crescimento do número de infectados por coronavírus, aumento os temores sobre uma segunda onda de contaminação.

“Dado que is mercados aqui estavam fechados ontem, os mesmos efeitos irão impactar hoje”, disse Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Enquanto os pregões de dólar e ações esteve fechado, na quinta-feira, o ETF EWZ, que representa a bolsa brasileira nos Estados Unidos, fechou em queda de 7,8%.

O temor do mercado é o de que uma segunda onda pudesse reviver as quarentenas, o que poderia intensificar os estragos econômicos. No entanto, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, em entrevista à CNBC, afastou a possibilidade de um segundo lockdown no país, o que ajudou a atenuar o pessimismo do mercado.

Apesar do tom negativo do dia anterior, nesta sexta-feira, 12, as bolsas e as moedas emergentes se recuperam das últimas perdas. No exterior, o dólar perdia se desvaloriza contra as principais divisas emergentes, com exceção do real. Contra o peso mexicano, tido como um dos mais próximos à moeda brasileira, o dólar cai mais de 1%.

Como tem feito recorrentemente, o Banco Central irá fazer leilão para rolagem de até 12 mil contratos de swap tradicional com vencimento em setembro de 2020 e fevereiro de 2021. Na quarta-feira, o dólar havia fechado em alta de pouco mais de 1%, após o discurso pessimista do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a economia americana.