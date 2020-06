Dólar sobe após China aprovar lei de segurança nacional em Hong Kong

O dólar sobe contra a maioria das principais moedas emergentes, nesta terça-feira, 30, refletindo a maior aversão a risco, após o governo chinês promulgar a lei de segurança nacional em Hong Kong.

Às 10h50, o dólar comercial subia 0,7% e era vendido por 5,466 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, recuava 0,9%, cotado a 5,68 reais.

A medida, que abre espaço à repressão de manifestações sociais, aumenta a tensão entre China e Estados Unidos, aliados da ex-colônia britânica.

O tema já tem provocado reações por parte das duas maiores potências do mundo. Na semana passada, o governo americano restringiu a entrada de autoridades chinesas responsáveis por “minar as liberdades de Hong Kong”. Em resposta, a China também restringiu vistos de americanos acusados de “conduta ofensiva” sobre temas relacionados à ex-colônia britânica.

“Hoje tem uma tensão muito grande em relação ao que pode acontecer entre China e Estados Unidos, se vai se intensificar essa guerra comercial ou não”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimento.

Por outro lado, os dados econômicos da China ajudam a atenuar o pessimismo no mercado. Divulgado na noite de ontem, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial de junho ficou em 50,9 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade. O número também ficou acima da expectativa de mercado, que esperava que o PMI ficasse em 50,4 pontos.

Nagem também chama atenção para a “briga da ptax”, que serve como referência para a taxa de câmbio empregada em contratos. “É último dia do mês, é sempre mais tenso. Tem essa briga para saber se ptax vai ser mais baixa ou mais alta.

No radar dos investidores, também esteve a taxa de desemprego brasileira, divulgada pelo IBGE, que ficou em 12,9% no trimestre encerrado em maio. Os números vieram em linha com as projeções de mercado, limitando os efeitos sobre o mercado.